Công an An Giang sẽ dùng loa thông minh ứng dụng AI tuyên truyền pháp luật 10/04/2026 18:28

(PLO)- Chương trình "Tiếng loa an ninh" cho phép cập nhật nội dung tuyên truyền từ xa và tự động phát sóng theo lịch; đặc biệt, công nghệ AI hỗ trợ chuyển văn bản thành bản tin âm thanh.

Ngày 10-4, tại đặc khu Phú Quốc, Công an An Giang tổ chức ra mắt công trình thanh niên “Tiếng loa an ninh”. Đây là mô hình loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tuyên truyền pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Giai đoạn 1 của mô hình được thí điểm tại khu vực chợ Cầu Sấu (thuộc khu phố 4 An Thới), cho phép cập nhật nội dung tuyên truyền pháp luật từ xa và tự động phát sóng theo lịch với sự hỗ trợ của AI chuyển văn bản thành bản tin âm thanh.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động công trình. Ảnh: VĂN VŨ

Thông qua hệ thống này, các nội dung về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an ninh mạng, pháp luật và chính sách của Nhà nước sẽ được truyền tải thường xuyên, sinh động đến người dân. Sau giai đoạn thí điểm, mô hình dự kiến mở rộng kết nối với hệ thống loa công cộng và các trường học trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Mobifone An Giang đã trao tặng 1.000 SIM và gói cước trị giá 90 triệu đồng cho Công an đặc khu Phú Quốc, để phục vụ triển khai định danh điện tử mức độ 2 lần đầu cho người dân. Đồng thời trao 600 SIM và gói cước trị giá 54 triệu đồng cho 600 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Chương trình “Tiếng loa an ninh” của Công an An Giang là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình cũng nhằm thực hiện Đề án của UBND tỉnh An Giang về xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Chương trình “Tiếng loa an ninh” cũng là công trình thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ của Công an An Giang trong ứng dụng khoa học - công nghệ. Qua đó, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị và hướng tới phục vụ APEC 2027.