Bộ Chính trị triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 tại An Giang 30/03/2026 16:15

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý An Giang cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tập trung các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

Ngày 30-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tại buổi làm việc, Đoàn đã triển khai thông báo kết luận kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã kịp thời lãnh đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Chỉ thị 01 nghiêm túc.

Tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết thành 38 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm và nguồn lực cụ thể. Tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt từ tỉnh đến cơ sở, tỉ lệ đảng viên được học tập đạt 96,9%. Đồng thời, tỉnh cũng đã đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: NGUYỄN HÀNH

Về công tác bầu cử, cuộc bầu cử tại An Giang đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99,5%. Tỉnh đã bầu đủ 21 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.447 đại biểu HĐND cấp xã. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bị hủy kết quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỉnh phải xây dựng kế hoạch thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV gắn với 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Nhiệm vụ này phải được thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ, chuyển hóa từ học tập thành hành động thực chất. Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy mới để ổn định hoạt động ngay sau bầu cử.

Đối với đợt kiểm tra thứ 2, Phó Chủ tịch nước cho biết đoàn sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin sớm kế hoạch và đề cương. Nội dung kiểm tra tập trung vào 3 vấn đề: tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chủ động rà soát, cung cấp kịp thời tài liệu cho đoàn. Các thành viên trong đoàn cần phát huy trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương và phát hiện những mô hình hay để nhân rộng.