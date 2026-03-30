Ông Hồ Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 30/03/2026 12:53

(PLO)- Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Hồ Văn Mừng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức họp kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gồm: bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh và ông Giang Văn Phục.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và Nguyễn Thị Minh Thúy.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ tư từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TRINH PHẠM

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NGUYỄN HÀNH

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang khoá XI cũng đã bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, và TAND khu vực.

Ngoài ra, HĐND tỉnh An Giang cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc nhằm tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cạnh đó, thông qua Quy chế làm việc và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 nhằm tạo khung pháp lý ổn định cho hoạt động của bộ máy ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo đúng quy định.

Người đứng đầu Tỉnh ủy An Giang cho biết các đồng chí được giới thiệu để bầu vào các chức danh tại kỳ họp này đều đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Những nhân sự này có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TRINH PHẠM

Các nhân sự đã trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, uy tín trong thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong số này, nhiều đồng chí từng là đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước, có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của hội đồng và quản lý nhà nước tại cơ sở.

“Ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và từng đại biểu phải bắt tay ngay vào công việc. Khẩn trương ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể… Tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong điều hành, chậm trễ trong tổ chức thực hiện hoặc thiếu đồng bộ trong phối hợp ngay từ đầu nhiệm kỳ” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh nhiệm kỳ mới đã bắt đầu và điều quan trọng không phải là đã bầu xong, mà là sẽ làm được gì để xứng đáng với sự kỳ vọng của hơn 3,2 triệu cử tri tỉnh nhà.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang yêu cầu Thường trực và các Ban của HĐND, UBND tỉnh sớm triển khai Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ vai trò người đại biểu. Theo đó, cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của HĐND.