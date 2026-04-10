12 khu vực ở An Giang có nguy cơ cháy rừng cấp V 10/04/2026 15:44

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh An Giang có 12 khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn lửa nhanh.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp và khô hạn gia tăng cường độ, Chi cục Kiểm Lâm - Sở NN&MT tỉnh An Giang đã có thông báo cấp dự báo cháy rừng.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 12 khu vực được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V. Đây là cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn lửa nhanh. Ngoài ra, có 2 khu vực được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm, có khả năng cháy rừng lớn) và 5 khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp III (cấp cao, dễ xảy ra cháy rừng).

Nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang kiến nghị các Hạt Kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp cơ quan, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Đồng thời, tăng cường và chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Chi cục Kiểm lâm cũng kiến nghị UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng ngừa.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Bố trí thêm trạm, chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo phương châm 4 tại chỗ.

12 khu vực ở An Giang được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V, gồm:

1. Khu vực rừng tràm Trà Sư (xã An Cư), diện tích 845 ha.

2. Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến; rừng tràm sản xuất Bình Minh; rừng tràm sản xuất Lâm trường Tỉnh đội (xã Cô Tô); rừng phòng hộ núi Cô Tô (xã Cô Tô, Tri Tôn, Ô Lâm), diện tích 2.732 ha.

3. Khu rừng tràm sản xuất Vĩnh Châu; rừng tràm sản xuất Bà Bài (xã Vĩnh Tế), diện tích 188 ha.

4. Khu rừng tràm sản xuất Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia), diện tích 75 ha.

5. Khu rừng tràm sản xuất Nhơn Hưng (phường Thới Sơn), diện tích 160 ha.

6. Khu vực rừng phòng hộ Ô Sâu, Ô Tà Bang (phường Tịnh Biên), diện tích 235 ha.

7. Khu rừng phòng hộ Đồi Kakô, Túp Cu (phường Chi Lăng), diện tích 200 ha.

8. Khu vực rừng phòng hộ Núi Tà Lọt (xã Núi Cấm), diện tích 300 ha.

9. Khu vực Núi Tượng; khu vực Ô Vàng – Vồ Đá Bia – Núi Dài (xã Ba Chúc), diện tích 50 ha.

10. Khu vực rừng phòng hộ Bụng Ông Địa, Điện Bà Hai, Núi Dài (xã Ô Lâm), diện tích 420 ha.

11. Khu vực rừng phòng hộ Núi Ba Thê, Núi Tượng (xã Óc Eo), diện tích 221,36 ha.

12. Khu vực rừng phòng hộ Núi Sập (xã Thoại Sơn), diện tích 49,49 ha.