Cháy rừng tràm do đốt lửa lấy mật ong, thiệt hại khoảng 1,5 hecta 22/01/2026 17:05

(PLO)- Một vụ cháy rừng tràm xảy ra phía sau Khu Di tích lịch sử cách mạng ở tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế kịp thời.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-1, tại khu vực rừng tràm phía sau Khu Di tích lịch sử cách mạng tỉnh, thuộc địa bàn xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra một vụ cháy rừng tràm gây ảnh hưởng đến khoảng 1,5 hecta diện tích rừng.

Ngọn lửa bốc cháy phía sau khu di tích. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát tại khu vực rừng tràm cách đường tỉnh lộ 839 khoảng 1,5km. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một số người vào khu vực rừng thuộc Khu Di tích lịch sử cách mạng tỉnh để đốt lửa nhằm bắt và lấy mật ong rừng.

Trong quá trình này, nhóm người này đã không kiểm soát được ngọn lửa, khiến lửa cháy lan ra khu vực xung quanh. Sau khi gây ra vụ việc, những người này đã rời khỏi hiện trường, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng dân quân tham gia chữa cháy tại rừng tràm. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, có 45 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng chức năng đã khẩn trương được điều động tham gia chữa cháy.

Các lực lượng đã khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời tập trung bảo vệ an toàn các hạng mục di tích và tài sản liên quan, không để lửa lan rộng.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Diện tích bị ảnh hưởng do cháy ước tính khoảng 1,5 hecta, chủ yếu là tràm tạp, lớp lá ủ và thực bì khô.