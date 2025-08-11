Cháy rừng phòng hộ ở Đèo Ngang, nghi do người dân đốt ong 11/08/2025 19:24

(PLO)- Nguyên nhân khiến khoảng 2.500m2 rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang, tỉnh Quảng Trị bị thiêu rụi được cho là do người dân đốt ong gây cháy.

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đèo Ngang (thuộc địa phận xã Phú Trạch) đã thiêu rụi khoảng 2.500m² rừng phòng hộ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt vụ cháy. Ảnh: BĐBP

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khoảnh 1 tiểu khu 151 thuộc rừng phòng hộ khu vực Đèo Ngang đã xảy ra vụ cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng 50 người gồm cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Roòn, công an, dân quân tự vệ, kiểm lâm... đã được huy động khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Do địa hình khu vực bị cháy là đồi núi, nhiều thực bì khô cùng thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế.

Các lực lượng tham gia đã sử dụng các phương tiện thủ công kết hợp tạo đường băng cản lửa, đồng thời phát quang khu vực xung quanh để tránh cháy lan.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng gần 2.500 m2 diện tích rừng phòng hộ đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do người dân đốt ong, gây cháy rừng.