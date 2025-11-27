Thấy cháy rừng, người dân cùng bộ đội, công an...lao vào dập lửa 27/11/2025 18:58

(PLO)-Ban đầu xác định vụ cháy rừng làm 2000 m2 rừng tràm bị thiệt hại.

Chiều 27-11, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phối hợp cùng các lực lượng khác, người dân nhanh chóng dập tắt cháy rừng tại thôn Mạch Nước (xã Vĩnh Hoàng).

Bộ đội, công an cùng nhân dân dập lửa.

Theo đó, khoảng 14h 30 phút, Đồn Biên phòng nhận tin báo có cháy rừng nên đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương để khống chế đám cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 17h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đám cháy lan rộng khiến 2000 m2 rừng bị hư hại.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định do người dân đốt thực bì nên cháy lan sang rừng tràm dẫn đến cháy lớn, tổng thiệt hại khoảng 2000 m2 rừng tràm.

Hiện các đơn vị vẫn túc trực để dập tắt tàn dư, không để lửa bùng cháy trở lại.