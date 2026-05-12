Châu Âu và Kiev lên tiếng vụ ông Putin chọn cựu thủ tướng Đức làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine 12/05/2026 05:38

(PLO)- EU và Ukraine hoài nghi về vai trò tiềm tàng của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder với tư cách đặc phái viên trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

Ngày 11-5, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder có thể đóng vai trò trung gian hòa giải của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến Nga-Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết ông tin rằng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc và ông sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu, với ông Schroeder là đối tác mà ông ưu tiên lựa chọn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder hồi năm 2005. Ảnh: Vladimir Rodionov/ITAR-TASS Archive

Tuy nhiên, các ngoại trưởng EU tỏ ra hoài nghi rằng Nga đã sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến và đàm phán một cách chân thành về hòa bình và an ninh cho châu Âu. Đồng thời, EU bác bỏ bất kỳ vai trò nào của ông Schroeder vì cựu thủ tướng Đức từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga và vun đắp mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin.

“Nếu chúng tôi trao quyền cho Nga chỉ định một nhà đàm phán thay mặt chúng tôi, điều đó sẽ không khôn ngoan chút nào” - Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói.

Bà Kallas ám chỉ rằng ông Schroeder sẽ không phải là một nhà đàm phán khách quan vì ông từng làm “người vận động hành lang cấp cao cho các công ty nhà nước Nga”.

Bà Kallas nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng tham gia đàm phán một cách thiện chí và trước hết châu Âu cần phải thống nhất về những gì họ muốn đạt được từ bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Theo Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề này và những yêu cầu có thể đưa ra đối với Moscow trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Cyprus vào ngày 27 đến 28-5.

Hãng tin AFP đưa tin rằng các quan chức Đức đã phản ứng thận trọng trước đề xuất bất ngờ của ông Putin, cho biết họ đã "ghi nhận" những bình luận của tổng thống Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Gunther Krichbaum nói ông Schroeder - người từng là Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005 - không có đủ tư cách để trở thành một "người trung gian trung thực".

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cũng cho biết Kiev "chắc chắn không ủng hộ ứng cử viên đó". Ông Sybiha nói rằng có "nhiều nhà lãnh đạo xứng đáng khác" có thể đảm nhận vai trò này.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với tờ Corriere della Sera rằng đã đến lúc châu Âu tự mình bắt đầu đàm phán với Nga, bắt đầu với việc các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về người sẽ đóng vai trò trung gian.

“Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo châu Âu…Nếu chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine không phục vụ lợi ích của châu Âu, thì chính chúng tôi phải tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp” - ông Stubb nói.

Theo ông Stubb, điều quan trọng nhất là sự phối hợp tất cả các hành động giữa các nước châu Âu, đặc biệt là giữa các nước E5 (Đức, Pháp, Ý, Anh và Ba Lan) và các nước Bắc Âu và Baltic.

Ông Schroeder, 82 tuổi, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông Putin rất lâu sau khi rời nhiệm sở. Trước đây, ông Schroeder từng giữ các vai trò quan trọng trong các dự án năng lượng của Nga, bao gồm công việc liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream và một ghế trong hội đồng quản trị của công ty dầu khí Nga Rosneft nhưng đã từ chức vào năm 2022.