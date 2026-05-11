Chiến sự Nga-Ukraine 11-5: Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình Ukraine; Ông Zelensky nói sẽ tạm kiềm chế nếu Nga không tấn công mạnh 11/05/2026 08:51

(PLO)- Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình Ukraine; ông Zelensky nói Ukraine sẽ kiềm chế nếu Nga không tấn công mạnh.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói Nga vi phạm lệnh ngừng bắn 3 ngày

Giới chức địa phương ngày 10-5 báo cáo các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày qua đã khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Loạt vụ tấn công này diễn ra ngay trong thời gian được cho là lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa 2 nước, theo Kyiv Independent.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn toàn bộ 27 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng đi từ khu vực Primorsko-Akhtarsk và Millerovo trong đêm.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy sau các cuộc tấn công bằng UAV tại khu vực biên giới Ukraine ngày 10-5. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Các tỉnh Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy, Chernihiv đồng loạt báo cáo ghi nhận các đòn tấn công từ Moscow.

Theo Kyiv Independent, mặc dù không phận hai nước có phần yên ắng bất thường trong đêm đầu tiên của thỏa thuận, vụ tấn công bằng UAV tại Kharkiv cho thấy thời gian đình chiến thực tế còn ngắn ngủi hơn mức ba ngày như cam kết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo giao tranh trên tiền tuyến vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn, với 147 cuộc đụng độ vũ trang được ghi nhận trong ngày qua.

Phần mình, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 10-5 nói rằng lực lượng Ukraine đã thực hiện 7 vụ pháo kích vào khu dân cư ở DPR, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố trước đó, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông báo, các cuộc tấn công khiến 1 dân thường thiệt mạng, 3 người bị thương, đồng thời làm hư hại 1 tòa nhà dân cư và nhiều phương tiện.

Cụ thể, lãnh đạo DPR do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cho biết một thiết bị nổ được thả từ UAV đã đánh trúng 1 xe ô tô trên tuyến đường Svetlodarsk–Debaltsevo, khiến 1 người đàn ông sinh năm 1968 thiệt mạng và 1 phụ nữ sinh năm 1950 bị thương.

Ngoài ra, 1 người đàn ông sinh năm 1978 bị thương tại khu định cư Talakovka, và 1 người đàn ông sinh năm 1976 cũng bị thương tại Selidovo sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ tạm kiềm chế nếu Nga không tấn công mạnh

Ngày 10-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ “tạm thời kiềm chế” các đòn tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự Nga nếu Moscow không phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, Kyiv Independent đưa tin.

“Trong ngày 9 và 10-5, Ukraine đã kiềm chế các hành động này nhằm đáp lại việc phía Nga không tiến hành các cuộc tấn công đại trà. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Nếu Nga quyết định quay trở lại cuộc chiến tổng lực, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ được thực thi ngay lập tức và rõ rệt” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-5) giữa Nga và Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi hai lệnh ngừng bắn đơn phương do các bên công bố trước đó không mang lại hiệu quả thực tế.

Cụ thể, ngày 4-5, ông Zelensky từng tuyên bố Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ nửa đêm ngày 6-5.

Quyết định này đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lệnh ngừng bắn tạm thời trong hai ngày 8 và 9-5 nhân dịp kỷ niệm "Ngày Chiến thắng".

Tuy nhiên, hai bên vẫn cáo buộc nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn nói trên.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình Ukraine

Ngày 10-5, ông Yury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết quân đội Ukraine cần rút khỏi vùng Donbass (miền đông Ukraine) thì tiến trình hòa bình mới có thể tiếp tục, theo đài RT.

Ông Ushakov nói rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc cho đến khi điều kiện này được thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine hiểu rõ điều đó.

Ông Yury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo ông Ushakov, mọi cuộc gặp mới sẽ không thay đổi tình hình nếu quân đội Ukraine chưa rút lui. “Cho đến khi [Ukraine] thực hiện bước đi đó, dù có thêm vài vòng hay hàng chục vòng đàm phán thì chúng ta vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ” - ông Ushakov nói.

“Họ biết ở Ukraine rằng điều đó là cần thiết và sớm muộn gì họ cũng sẽ phải làm” - trợ lý Tổng thống Nga khẳng định.

Ông cũng cho biết Moscow duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington trong tiến trình hòa bình, đồng thời tiết lộ các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner có thể sớm thăm Nga.

“Hiện Mỹ đang tập trung nhiều hơn vào khủng hoảng Trung Đông, nhưng họ không từ bỏ vấn đề Ukraine” - ông Ushakov nói, đồng thời cho biết Moscow và Washington “vẫn tích cực liên lạc qua điện thoại”.

Trước đó trong tuần, ông Ushakov gọi khả năng Ukraine rút khỏi Donbass là “một bước đi nghiêm túc”, có thể thúc đẩy đáng kể tiến trình giải quyết xung đột. Ông cũng khẳng định rằng sau bước đi này, các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt.

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán, trong đó có sự trung gian của Mỹ, kể từ đầu năm 2025, thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tiến trình này đã chậm lại sau vòng đàm phán gần nhất do Mỹ làm trung gian tại Geneva vào tháng 2.