Hàn Quốc: Tàu hàng cháy ở eo biển Hormuz là do ‘vật thể lạ’ tấn công 11/05/2026 08:22

(PLO)- Hàn Quốc cho rằng vụ nổ trên tàu HMM Namu tại eo biển Hormuz là do tàu bị “vật thể bay chưa xác định” tấn công.

Hôm 10-5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhóm điều tra nước này đã kết luận vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu HMM Namu tại eo biển Hormuz tuần trước là do bị tấn công bởi các "vật thể bay chưa xác định", theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định: "Kết quả điều tra tại hiện trường xác nhận các vật thể lạ đã va chạm trực tiếp vào phần đuôi tàu HMM Namu".

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il nói rằng vào chiều 4-5 (giờ địa phương), hai vật thể riêng biệt đã đâm vào tàu cách nhau khoảng một phút. Cú va chạm mạnh khiến lớp vỏ tàu bị hư hại sâu vào bên trong.

Đáng chú ý, ông Park nhấn mạnh: "Hệ thống vận hành nội bộ của con tàu hoàn toàn không liên quan nguyên nhân gây cháy". Theo ông, ngọn lửa bùng phát từ phòng máy ngay sau cú va chạm đầu tiên và nhanh chóng lan rộng sau cú va chạm thứ hai.

Dù camera giám sát đã ghi lại hình ảnh các vật thể này, song ông Park thừa nhận vẫn còn những hạn chế để xác định chính xác chủng loại, kích thước cũng như xuất xứ của chúng.

Vết hư hại ở đuôi tàu chở hàng HMM Namu. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO HÀN QUỐC

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đánh giá khả năng đây là thủy lôi hoặc ngư lôi là rất thấp.

Ngay sau khi kết quả điều tra được công bố, Đại sứ Iran tại Seoul - ông Saeed Koozechi đã có cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

"Vì Iran được coi là một trong những bên liên quan, chúng tôi đã mời Đại sứ đến để giải thích rõ các tình tiết đã được xác nhận" - ông Park Il cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đứng sau các vụ nổ, đồng thời kêu gọi Seoul tham gia vào nỗ lực an ninh hàng hải có tên "Dự án Tự do", theo hãng tin Reuters.

Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét kỹ lưỡng khả năng gia nhập các sáng kiến do Mỹ dẫn đầu, bao gồm cả Sáng kiến Tự do Hàng hải (MFC), nhằm bảo vệ các tàu vận tải qua vùng biển chiến lược này.

Tàu Namu, cùng với khoảng 2.000 tàu khác, đã bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.

Trên tàu Namu có 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Hàn Quốc, và không có thương vong nào được báo cáo.

Phía Hàn Quốc đang tiến hành phân tích sâu các mảnh vỡ động cơ thu được tại hiện trường để xác định danh tính vật thể tấn công, đồng thời khẳng định sẽ không vội vàng đưa ra phán quyết về trách nhiệm của các bên vào thời điểm này, theo Yonhap.