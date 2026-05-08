UAE hứng loạt tên lửa; Israel sơ tán khẩn Lebanon; Ông Trump lên tiếng về ngừng bắn; Trung Quốc lo ngại tình hình eo biển Hormuz 08/05/2026 19:38

(PLO)- Iran chỉ trích Mỹ phá hoại nỗ lực ngoại giao, bắt giữ tàu chở dầu; Ông Trump nói ngừng bắn vẫn có hiệu lực; UAE nói chặn tên lửa, UAV từ Tehran; Israel ra lệnh sơ tán khẩn nhiều nơi ở Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran chỉ trích Mỹ phá hoại nỗ lực ngoại giao, bắt giữ tàu chở dầu

Ngày 8-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ liên tục phá hoại các nỗ lực ngoại giao để ưu tiên leo thang quân sự.

“Đây là một chiêu gây sức ép thô bạo? Hay lại là kết quả của việc ai đó thao túng Tổng thống Mỹ để đẩy Washington vào một vũng lầy mới?” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

“Dù nguyên nhân là gì, kết quả vẫn vậy: người Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực” - vị ngoại trưởng nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong diễn biến liên quan, Iran tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi tại vịnh Oman, với cáo buộc con tàu này tìm cách phá hoại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, theo hãng thông tấn Fars.

Theo Fars, trong chiến dịch nói trên, lực lượng biệt kích và thủy quân lục chiến của hải quân Iran đã dẫn tàu “vi phạm” vào khu vực kiểm soát và đưa về bờ để xử lý.

Trước đó, Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu chiến của Hải quân Mỹ sau khi lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu trong vùng biển của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng Iran đã sử dụng “nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm cũng như máy bay không người lái hủy diệt mang đầu đạn nổ mạnh” để đáp trả việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã “chặn đứng các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và đáp trả bằng “các cuộc tấn công tự vệ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc tấn công của Washington là “một cú va chạm nhẹ” và khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn có hiệu lực.

UAE nói chặn tên lửa, UAV từ Iran

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 8-5 cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran, khiến 3 người bị thương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ này cho biết kể từ khi Iran bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào UAE, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 551 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và 2.263 UAV.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trung Quốc “hết sức lo ngại” về căng thẳng tại eo biển Hormuz

Trong cuộc họp báo ngày 8-5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết nước này “hết sức lo ngại” trước số lượng lớn tàu thuyền bị ảnh hưởng do tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Lâm cho biết có một con tàu treo cờ Quần đảo Marshall đã bị tấn công gần biển Hormuz hôm 4-5 và có thủy thủ đoàn là người Trung Quốc. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CFP

“Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải phục vụ giao thương quốc tế. Trung Quốc hết sức lo ngại việc nhiều tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt tại khu vực này do chiến sự” - ông Lâm nói.

Theo Bắc Kinh, việc nhanh chóng khôi phục hoạt động lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn cho tàu dân sự cùng thủy thủ đoàn là lợi ích chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Hàn Quốc - Canada điện đàm, bàn eo biển Hormuz

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney vào ngày 8-5, trong đó hai bên thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương, bao gồm nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo ông Kang Yu-jung - người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết hòa bình tình hình Trung Đông, đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hai bên cũng đồng ý mở rộng quan hệ chiến lược không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn trong kinh tế, năng lượng, công nghiệp công nghệ cao và văn hóa.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Lee coi Canada là đối tác cùng chí hướng quan trọng của Hàn Quốc và bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác trong bối cảnh trật tự toàn cầu phức tạp và bất ổn năng lượng.

Về phía Canada, Thủ tướng Carney nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia tầm trung, trong đó có Hàn Quốc và Canada, thông qua cách tiếp cận thực chất và hiệu quả.

Israel ra lệnh sơ tán khẩn nhiều nơi ở Lebanon

Ngày 8-5, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với cư dân tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân rời khỏi nhà ngay lập tức, theo tờ The Times of Israel.

Trong bài đăng trên X, người phát ngôn quân đội Israel - ông Avichay Adraee yêu cầu người dân tại các thị trấn al-Namriyah, Tayr Filisiya, Hallusiyah, Upper Hallusiyah, Turah, Marakah và làng al-Abbassieh phải sơ tán ngay, đồng thời di chuyển cách khu dân cư ít nhất 1km tới khu vực trống.

Khói bốc lên từ cuộc không kích của Israel vào làng Qaaqaaiyet El Jisr (miền nam Lebanon) ngày 7-5. Ảnh: AFP

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel trú tại Lebanon trong ngày qua để đáp trả các hành động mà nhóm này gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Hezbollah, lực lượng này đã tấn công một xe ủi D9 của quân đội Israel tại al-Bayyada, pháo kích vào binh sĩ và phương tiện quân sự Israel ở thành phố Khiam, đồng thời phóng tên lửa dẫn đường nhằm vào một xe tăng Merkava gần thị trấn Deir Siryan.

Phía Tel Aviv cũng nói rằng Hezbollah đã phóng loạt rocket nhằm vào khu vực Tây Galilee và vịnh Haifa ở miền bắc Israel.

Dù lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn còn hiệu lực, giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tiếp tục leo thang.