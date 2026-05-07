Iran phủ nhận liên quan vụ tàu Hàn Quốc nổ ở eo biển Hormuz 07/05/2026 15:47

Ngày 7-5, Đại sứ quán Iran tại Seoul nói rằng lực lượng vũ trang Iran không liên quan vụ nổ một tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz hồi đầu tuần, theo hãng tin AFP.

Vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra hôm 4-5 trên tàu chở hàng HMM Namu treo cờ Panama, chở theo 24 thuyền viên.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã “nã đạn” vào con tàu và kêu gọi Hàn Quốc tham gia các chiến dịch của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz.

Sau phát biểu của ông Trump, Hàn Quốc cho biết sẽ “xem xét lập trường” về việc tham gia các chiến dịch hộ tống tàu thuyền của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac hôm 5-5 cho biết việc Mỹ đình chỉ chương trình “Dự án Tự do” tại eo biển đã khiến quá trình xem xét đó không còn cần thiết.

Đại sứ quán Iran tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: MAEIL BUSINESS

Trong tuyên bố ngày 7-5, Đại sứ quán Iran cho biết Tehran “kiên quyết bác bỏ và hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan việc lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran dính líu vụ việc gây hư hại cho một tàu Hàn Quốc tại eo biển Hormuz”.

Đại sứ quán nhấn mạnh rằng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, Tehran “đã nhiều lần khẳng định eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời trong không gian phòng thủ của mình”.

“Tương ứng với điều đó, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz đòi hỏi phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành” - tuyên bố nêu rõ.

“Trong những hoàn cảnh như vậy, bất kỳ hành động phớt lờ các yêu cầu đã được công bố và thực tế hoạt động tại khu vực... đều có thể dẫn tới những sự cố ngoài ý muốn. Trách nhiệm đối với những hậu quả đó thuộc về các bên vẫn tiến hành hoạt động đi lại hoặc các hoạt động khác trong khu vực mà không cân nhắc đầy đủ các yếu tố nói trên” - tuyên bố cho biết thêm.