Chiến sự Trung Đông ngày 69: Ông Trump nói Mỹ đang ‘trao đổi rất tích cực’ với Iran; Israel tấn công Beirut, nhắm vào chỉ huy Hezbollah 07/05/2026 06:17

(PLO)- Tình hình Trung Đông xuất hiện các diễn biến tích cực; Ông Trump nói Mỹ “trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua; Mỹ tấn công tàu chở dầu treo cờ Iran; Giá dầu tăng nhẹ sau đà giảm, nhưng vẫn dưới 100 USD/thùng.

Ông Trump: Mỹ "trao đổi rất tích cực" với Iran trong 24 giờ qua

Ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đã có “những cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang ở vị thế tốt” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Hiện mọi việc đang tiến triển tốt, và chúng tôi phải đạt được những gì cần đạt. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn hơn. Khả năng cao là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận” - ông nói thêm.

Với câu hỏi liệu có thời hạn để nhận phản hồi từ Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ hay không, ông Trump ám chỉ khung thời gian để ngỏ.

“Không bao giờ có hạn chót; chuyện đó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra, nhưng không bao giờ có hạn chót” - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cũng một lần nữa khẳng định Iran đã đồng ý với yêu cầu then chốt của ông là không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không có, và họ đã đồng ý với điều đó, cùng với những vấn đề khác” - vị tổng thống nói thêm.

Về phía Tehran, ngày 6-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nói với hãng thông tấn ISNA rằng Iran vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ.

“Kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được Iran xem xét, và sau khi hoàn tất quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển chúng tới phía Pakistan” - ông Baghaei nói.

Người phát ngôn này sau đó nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh – Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB) rằng quá trình xem xét vẫn đang diễn ra và Iran chưa gửi phản hồi tới các bên trung gian Pakistan.

“Việc trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan vẫn đang tiếp diễn, và quá trình rà soát các văn bản đã trao đổi vẫn tiếp tục. Phản hồi của Iran đối với quan điểm của Mỹ về đề xuất 14 điểm của chúng tôi vẫn chưa được chuyển tới phía Pakistan” - theo người phát ngôn.

Các phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Một nguồn tin nói với CNN rằng bản ghi nhớ này ngắn gọn chỉ một trang, chứa đựng một số điều khoản trọng tâm trong các cuộc đàm phán. Tài liệu này sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh, đồng thời khởi động giai đoạn đàm phán 30 ngày để giải quyết các điểm bất đồng, bao gồm vấn đề hạt nhân, việc giải tỏa tài sản của Iran và an ninh tương lai ở eo biển Hormuz.

Israel lần đầu tấn công Beirut kể từ khi ngừng bắn, nhắm mục tiêu vào chỉ huy Hezbollah

Hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào khu phố Haret Hreik, ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 6-5. Ảnh: AFP

Israel tuyên bố đã tấn công một chỉ huy cấp cao của Hezbollah vào tối 6-5 trong cuộc không kích đầu tiên vào thủ đô Beirut (Lebanon) kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã nhắm vào chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ Radwan. Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng cuộc tấn công đã được phối hợp trước với Mỹ.

Ông Netanyahu không nêu tên mục tiêu của cuộc không kích, nhưng cho biết các chiến binh lực lượng Radwan dưới quyền chỉ huy của người này chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng dân cư và binh sĩ Israel.

Kênh Al Jazeera đưa tin rằng người mà Israel được cho là đã nhắm tới trong cuộc tấn công này là ông Malek Balout, chỉ huy lực lượng Radwan.

Một quan chức Israel nói với CNN rằng Israel tin rằng phó chỉ huy của lực lượng Radwan cũng bị thương trong vụ tấn công.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Hezbollah nói với Al Jazeera rằng không có chỉ huy quân sự cấp cao nào của lực lượng Radwan hay của Hezbollah nói chung bị ảnh hưởng trong cuộc không kích này.

Mỹ tấn công tàu chở dầu treo cờ Iran

Quân đội Mỹ ngày 6-5 đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman bằng cách bắn “nhiều loạt đạn” từ máy bay chiến đấu vào bánh lái của con tàu khi nó tìm cách di chuyển về phía một cảng của Iran, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Theo CENTCOM, tàu M/T Hasna đang ở vùng biển quốc tế trên đường tới một cảng Iran tại Vịnh Oman thì lực lượng Mỹ “đã phát đi nhiều cảnh báo” vì cho rằng con tàu vi phạm lệnh phong tỏa đang được Mỹ áp dụng.

“Sau khi thủy thủ đoàn của Hasna không tuân thủ các cảnh báo lặp lại, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa bánh lái của tàu bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo 20mm của tiêm kích F/A-18 Super Hornet thuộc Hải quân Mỹ, xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna không còn tiếp tục hành trình tới Iran” - CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Iran chưa bình luận về vụ việc.

Giá dầu tăng nhẹ sau đà giảm, nhưng vẫn dưới 100 USD/thùng

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 7-5 sau mức giảm mạnh trước đó nhờ triển vọng về đàm phán Mỹ-Iran, theo hãng tin Reuters.

Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ tăng 80 cent, tương đương 0,8%, lên mức 95,88 USD/thùng vào lúc 22 giờ 23 phút ngày 6-5 giờ GMT (tức 5 giờ 23 phút sáng 7-5 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6-5, có thời điểm giá dầu thô WTI giảm mạnh tới 15%, xuống còn 88 USD/thùng, và giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm tới 11%, xuống còn 96 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu đã dịu bớt đôi chút sau khi ông Trump nói rằng “còn quá sớm” để chuẩn bị ký kết một thỏa thuận hòa bình.