Ngoại trưởng Rubio họp báo về Iran, tuyên bố chiến dịch Epic Fury đã kết thúc 06/05/2026 06:00

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng giai đoạn tấn công trong cuộc chiến với Iran đã kết thúc, cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là mở lại eo biển Hormuz.

Trong cuộc họp báo ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington đã hoàn tất các hoạt động tấn công chống lại Iran, theo đài CNN.

“Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội) đã kết thúc như tổng thống đã thông báo với quốc hội. Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn đó rồi” - ông Rubio nói.

Mỹ đã "đạt được các mục tiêu" của cuộc chiến

Ông Rubio nói rằng Mỹ đã "đạt được các mục tiêu" của cuộc chiến.

"Những người [Iran] đang phải đối mặt sự tàn phá thực sự, thảm khốc đối với nền kinh tế của họ" - ngoại trưởng Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thích một thỏa thuận đàm phán với Iran hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Rubio cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Iran trong thời gian ngừng bắn là một “chiến dịch phòng thủ” trong bối cảnh cuộc phong tỏa hải quân với các cảng của Iran vẫn tiếp diễn và Mỹ ngày 4-5 tuyên bố đã bắn hạ nhiều tàu của Iran.

“Đây không phải là một chiến dịch tấn công. Đây là một chiến dịch phòng thủ. Điều đó có nghĩa là rất đơn giản: Sẽ không có tiếng súng nào trừ khi chúng ta bị bắn trước” - ông Rubio lưu ý.

Trước đó, Nhà Trắng đã thông báo với các nhà lập pháp rằng cuộc chiến đã kết thúc do lệnh ngừng bắn, tránh được yêu cầu pháp lý phải xin phép quốc hội cho một cuộc xung đột kéo dài hơn 60 ngày.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đe dọa Iran bằng những biện pháp trả đũa mạnh mẽ nếu nước này tấn công tàu chiến Mỹ và cuối tuần qua đã tuyên bố “Dự án Tự do” nhằm hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz.

“Hiện tại chúng tôi đang tiến hành Dự án Tự do. Đó là những gì chúng tôi đang thực hiện hiện nay” - ông Rubio nói, cho thấy ưu tiên của Mỹ lúc bấy giờ là mở lại eo biển Hormuz.

Ông Rubio cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng, cả công khai và riêng tư, hỗ trợ “Dự án Tự do”. Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm của chiến dịch.

“Tôi không muốn đánh lừa các bạn, trách nhiệm chính đối với Dự án Tự do này thuộc về Mỹ, bởi vì chúng tôi là quốc gia duy nhất có thể thể hiện sức mạnh ở khu vực đó trên thế giới theo cách mà chúng tôi đang làm hiện nay” - ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz không nên được bình thường hóa, đồng thời chỉ trích Tehran vì đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này.

“Họ đang cố gắng biến điều này thành một trạng thái bình thường mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không thể cho phép họ bình thường hóa việc họ được phép đánh bom các tàu thương mại và rải thủy lôi xuống biển” - ông Rubio cho hay.

Đàm phán Mỹ-Iran

Liên quan đàm phán với Iran, Ngoại trưởng Rubio nói rằng các đại diện của Mỹ đang nỗ lực để đạt được “một mức độ hiểu biết nhất định” về những chủ đề mà Tehran sẵn sàng đàm phán.

“Chúng tôi không cần phải có một thỏa thuận cụ thể được viết ra, nhưng chúng tôi cần một giải pháp ngoại giao rất rõ ràng về các chủ đề mà họ sẵn sàng đàm phán, phạm vi và những nhượng bộ mà họ sẵn sàng thực hiện ngay từ đầu để các cuộc đàm phán đó có hiệu quả” - ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng giai đoạn tấn công trong cuộc chiến với Iran đã kết thúc, cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: USCENTCOM

Ông Rubio cho biết những câu hỏi về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm kho dự trữ uranium được làm giàu cao, sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.

“Về vấn đề đàm phán, tôi nghĩ tổng thống đã nói rõ rằng một phần của quá trình đàm phán không chỉ là vấn đề làm giàu uranium, mà còn là việc xử lý số vật liệu được cất giữ ở đâu đó rất sâu” - ông Rubio nói.

Dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về eo biển Hormuz

Về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz, ông Rubio nhấn mạnh rằng nó có được thông qua hay không là một "thử thách thực sự đối với Liên Hợp Quốc".

Mỹ cùng với Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar đã soạn thảo một dự nghị quyết yêu cầu Iran ngừng các cuộc tấn công, ngừng rải thủy lôi và thu phí, đồng thời yêu cầu Tehran tiết lộ số lượng và vị trí của các loại thủy lôi mà nước này đã rải và hỗ trợ việc thiết lập một hành lang nhân đạo.

Ông Rubio nói rằng dự thảo nghị quyết này là “một yêu cầu rất khiêm tốn”.

“Nếu các bạn nói với tôi rằng cộng đồng quốc tế và hàng trăm quốc gia không thể ủng hộ điều đó, thì tôi không biết hệ thống Liên Hợp Quốc có ích lợi gì nếu nó thậm chí không thể giải quyết một vấn đề đơn giản như vậy” - ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Rubio nói rằng việc thông qua nghị quyết đó và gây áp lực lên Iran là vì lợi ích của Nga và Trung Quốc, “bởi họ không muốn thấy các tuyến đường thủy quốc tế, bao gồm cả eo biển Hormuz, bị đóng cửa và gây ra hỗn loạn kinh tế cho hàng chục quốc gia trên thế giới”.