Giá dầu tăng vọt sau khi Iran tấn công UAE và tàu thuyền trên eo biển Hormuz 05/05/2026 05:33

(PLO)- Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch hộ tống tàu qua tuyến đường thuỷ này.

Theo hãng tin Reuters, giá dầu ngày 4-5 đã tăng khoảng 6% khi Iran leo thang các cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các tàu thuyền ở Vịnh Trung Đông trong 24 giờ qua.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 6,27 USD, tương đương 5,8%, lên mức 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,48 USD, tương đương 4,4%, lên mức 106,42 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán giảm điểm vào ngày 4-5 khi các nhà đầu tư cố gắng phân tích sự bất ổn. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, Nasdaq giảm 0,2% và Dow Jones giảm mạnh 557 điểm, theo đài NBC News.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất báo cáo đã đánh chặn được các tên lửa hành trình đang bay tới từ Iran. Ảnh: West Asia News Agency

Ngày 4-5, Iran đã tấn công một số tàu thuyền ở eo biển Hormuz và một cảng dầu của UAE sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo “Dự án Tự do” để hộ tống các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công này gây ra sự leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đối phó các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào tối thứ 4-5. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa UAE đang nỗ lực dập tắt một đám cháy tại một khu công nghiệp dầu mỏ lớn sau một cuộc tấn công bằng UAV mà các nhà chức trách cho biết xuất phát từ Iran.

Iran có thể đã tấn công 4 tàu trong khu vực Vịnh trong 24 giờ qua, bao gồm các tàu của Hàn Quốc và UAE.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã xảy ra vụ cháy và nổ trên 1 tàu do công ty vận tải HMM 011200.KS của Hàn Quốc điều hành. Trong khi đó, UAE cáo buộc Iran tấn công 1 tàu chở dầu thô không tải thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Abu Dhabi ADNOC bằng UAV khi tàu này cố gắng đi qua eo biển.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về 1 sự cố liên quan đến 1 tàu chở hàng cách Dubai khoảng 36 hải lý về phía bắc. UKMTO cũng báo cáo một sự cố riêng biệt xảy ra trước đó trong ngày gần UAE.

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran và đánh chặn các tên lửa hành trình và UAV do Tehran phóng đi trong nỗ lực ngăn chặn một nỗ lực hải quân mới của Mỹ nhằm mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên Iran bác bỏ thông tin 6 tàu nhỏ bị Mỹ đánh chìm.

Theo hãng thông tấn Tasnim, quân đội Iran ngày 4-5 cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu chiến nào của Mỹ tiếp cận eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ bác bỏ các báo cáo của truyền thông Iran rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran đã bắn trúng 1 tàu chiến của Mỹ bằng 2 tên lửa.

"Không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng tên lửa. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ Dự án Tự do và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran” - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X.