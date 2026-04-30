Giá dầu tăng cao nhất kể từ đầu chiến sự, lên 120 USD/thùng 30/04/2026 08:30

(PLO)- Giá dầu tiếp tục tăng sau thông tin Mỹ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa hải quân với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn bế tắc.

Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 30-4 khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa hải quân với các cảng Iran và các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, làm dấy lên lo ngại nguồn cung sẽ tiếp tục bị thắt chặt trong thời gian dài hơn, theo đài CNBC.

Đà tăng diễn ra sau khi trang Axios đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho thấy lệnh phong tỏa hải quân sẽ được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân rộng hơn.

Giá dầu Brent – chuẩn tham chiếu quốc tế – giao tháng 6 tăng 1,96% lên 120 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,2% lên 107,09 USD/thùng.

Trước đó, dầu Brent đã tăng khoảng 6% và WTI tăng 7% trong phiên giao dịch ngày 29-4 sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã chỉ đạo trợ lý chuẩn bị cho một lệnh phong tỏa kéo dài đối với Iran.

Một trạm xăng ở TP Seattle, bang Washington (Mỹ) vào đầu tháng 3. Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 29-4, ông Trump ra cảnh báo mới với Iran, cho rằng Tehran “nên sớm tỉnh táo!”

“Iran không thể ổn định được tình hình. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ nên sớm tỉnh táo!” - ông Trump viết. Bài đăng đi kèm hình ảnh do AI tạo ra, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cầm súng với các vụ nổ phía sau và dòng chữ “không còn nhân nhượng nữa!”

Theo dữ liệu của công ty phân tích LSEG, giá dầu ngày 30-4 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Giá dầu hiện cũng cao nhất kể từ giữa năm 2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn 4% so với mức bình thường khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đình trệ và lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục siết chặt nguồn cung.

Các nhà phân tích của ngân hàng này cho rằng xuất khẩu của Iran bị hạn chế cùng với năng lực lưu trữ có hạn có thể khiến gián đoạn nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn nếu lệnh phong tỏa kéo dài.

Cũng theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tăng sản lượng sau khi rời OPEC nhiều khả năng sẽ diễn ra từ từ trong trung hạn, thay vì có thể bù đắp ngay tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn.