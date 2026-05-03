Iran: Ông Trump đã bị thu hẹp lựa chọn 03/05/2026 18:28

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng không gian để Mỹ đưa ra quyết định đã bị thu hẹp trong bối cảnh đàm phán giữa hai nước bế tắc.

Ngày 3-5, cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tiếng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump phải lựa chọn giữa một cuộc chiến "bất khả thi" hoặc một "thỏa thuận tồi tệ" với Iran, theo hãng thông tấn Anadolu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cơ quan tình báo của IRGC cho biết Tehran đã gửi cho quân đội Mỹ một thời hạn chót để chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran.

Cơ quan này nói thêm rằng châu Âu, Trung Quốc và Nga đang có thái độ chỉ trích mạnh mẽ hơn đối với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Chỉ có một cách để hiểu điều này: ông Trump phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc một thỏa thuận tồi tệ với Iran. Không gian để Mỹ đưa ra quyết định đã bị thu hẹp” - cơ quan tình báo của IRGC nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét đề xuất hòa bình mới của Iran, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng khi để ngỏ khả năng sẽ tấn công Iran trong tương lai.

“Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng tôi, nhưng không thể tưởng tượng rằng nó sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã gửi một đề xuất 14 điểm tới Pakistan - bên trung gian hòa giải. Đề xuất bao gồm việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và thiết lập một khuôn khổ mới cho eo biển Hormuz.

Trao đổi với phóng viên ở West Palm Beach (bang Florida), ông Trump từ chối nêu rõ điều gì có thể dẫn đến hành động quân sự mới chống lại Iran.

“Nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, nhưng hiện tại, chúng ta hãy chờ xem. Nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra” - ông Trump cho hay.

Về phía Iran, Tướng Mohammad Jafar Asadi - Phó phụ trách thanh tra của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - nói rằng "một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ rất có thể sẽ xảy ra", theo hãng thông tấn Fars.

"Bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết thực hiện bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào" - ông Asadi nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói rằng “quyền quyết định nằm trong tay Mỹ, họ sẽ chọn con đường ngoại giao hay đối đầu”, đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin.