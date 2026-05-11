Chiến sự Trung Đông ngày 73: Ông Trump điện đàm ông Netanyahu về phản hồi của Iran; Tehran phát cảnh báo rắn với châu Âu 11/05/2026 07:11

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, dọa "cho nổ tung" những ai tiếp cận kho uranium của Tehran; Iran phát cảnh báo rắn với châu Âu.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump dọa “cho nổ tung” những ai tiếp cận uranium của Iran

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Full Measure phát sóng hôm 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai tại Iran cố tiếp cận kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Tehran, theo tờ New York Post.

Theo ông Trump, Washington đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân được cho là nơi chôn vùi kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

“Chúng tôi sẽ lấy được nó vào một thời điểm nào đó, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Chúng tôi đang giám sát nó. Nếu bất kỳ ai đến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết và sẽ cho nổ tung họ” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cùng ngày 10-5, Tổng thống Trump cáo buộc Iran “đùa giỡn” và cười nhạo Mỹ suốt nhiều thập niên, đồng thời bác đề xuất hòa bình mới nhất từ Tehran.

Kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran hiện là một trong những nút thắt lớn giữa Washington và Tehran trong các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Mỹ muốn Iran chuyển số uranium này ra khỏi lãnh thổ và đóng cửa hoàn toàn chương trình hạt nhân, trong khi Tehran nhấn mạnh họ sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium trong nước.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế cho biết số uranium này hiện vẫn nằm dưới các cơ sở hạt nhân mà Mỹ đã ném bom vào tháng 6-2025, tuy nhiên Tehran chưa xác nhận vị trí cụ thể của vật liệu hạt nhân.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố Iran đã đồng ý cho Washington thu hồi số uranium và đưa về Mỹ, nhưng phía Tehran nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Ông Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, điện đàm ông Netanyahu

Ngày 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra.

“Tôi không thích bức thư [phản hồi của họ] của họ. Nó không phù hợp” - ông Trump nói với hãng tin Axios, nhưng không tiết lộ cụ thể điểm nào trong nội dung phản hồi khiến ông không hài lòng.

Sau cuộc trao đổi với Axios, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi vừa đọc phản hồi từ những người tự xưng là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích đề xuất đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, trong đó thảo luận về phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, cùng một số vấn đề khác.

“Đó là một cuộc gọi rất tốt đẹp. Chúng tôi có mối quan hệ tốt” - ông Trump nói, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán liên quan Iran là “vấn đề của tôi, không phải của bất kỳ ai khác”.

Theo hãng thông tấn Tasnim, đề xuất mới nhất của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột trên mọi mặt trận, bảo đảm không tái diễn “hành động gây hấn” nhằm vào Iran, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phong tỏa hải quân.

“Đề xuất nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay chiến tranh, đưa ra các bảo đảm để không tái diễn hành động gây hấn đối với Iran, cùng một số vấn đề khác trong khuôn khổ một thỏa thuận chính trị” - Tasnim dẫn lời nguồn thạo tin cho biết.

Đề xuất cũng yêu cầu một khoảng thời gian 30 ngày để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động bán dầu của Iran, đồng thời giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Tổng thống Iran: “Đối thoại không phải là đầu hàng”

Ngày 10-5, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng không đồng nghĩa với việc lùi bước hay đầu hàng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

“Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, và nếu có nói đến đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay thoái lui” - ông viết trên nền tảng X.

Theo đài Press TV, Iran đã áp đặt một số hạn chế đối với eo biển Hormuz ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Tehran sau đó thiết lập cơ chế thu phí đối với các tàu đi qua eo biển này, khẳng định quyền chủ quyền với tư cách một quốc gia ven biển.

Phía Mỹ bác bỏ bất kỳ quyền kiểm soát nào như vậy, cho rằng là “không thể chấp nhận”, trong khi Iran khẳng định an ninh tại eo biển Hormuz là vấn đề mang tính khu vực.

Iran phát cảnh báo rắn với châu Âu

Ngày 10-5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi cảnh báo rằng Tehran sẽ có “phản ứng ngay lập tức và mang tính quyết đoán” nếu các nước châu Âu triển khai tàu quân sự tại eo biển Hormuz, theo Press TV.

“Dù trong thời chiến hay hòa bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào vấn đề đó” - ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X.

Theo vị thứ trưởng, việc triển khai các tàu khu trục ngoài khu vực dưới danh nghĩa bảo vệ vận tải biển “chỉ làm leo thang khủng hoảng, quân sự hóa một tuyến hàng hải trọng yếu và che đậy nguyên nhân thực sự gây mất an ninh trong khu vực”.

Nhà ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh an ninh hàng hải không thể được đảm bảo bằng việc phô trương quân sự, đặc biệt từ những quốc gia mà theo ông là “liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hành động gây hấn và phong tỏa”.

“Eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc ngoài khu vực; đây là tuyến hàng hải nhạy cảm nằm sát các quốc gia ven biển” - ông Gharibabadi cho hay, đồng thời khẳng định việc thực thi chủ quyền và xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với eo biển này thuộc quyền của Iran với tư cách quốc gia ven biển.

Ông Gharibabadi đưa ra tuyên bố trên sau khi Pháp và Anh thông báo kế hoạch điều tàu chiến tới khu vực.

Cụ thể, Pháp đã công bố kế hoạch điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khi Anh dự kiến triển khai một tàu chiến nhằm “bảo đảm tự do hàng hải”.

Giá dầu tăng

Chốt phiên giao dịch ngày 10-5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent đã tăng 3,17%, chạm ngưỡng 104,50 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI Mỹ cũng tăng 3,21%, giao dịch ở mức khoảng 98,48 USD/thùng, theo đài CNN.

Hiện tại, giá dầu Brent đã cao hơn gần 20 USD so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, trong khi dầu thô Mỹ cũng tăng khoảng 10 USD.

Tình trạng giá dầu leo thang đang gây áp lực trực tiếp lên chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại quốc gia này hiện đã chạm mức 4,52 USD/gallon.