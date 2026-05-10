Iran phản hồi đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột 10/05/2026 21:27

(PLO)- Truyền thông Iran đưa tin nước này đã gửi phản hồi đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng qua nước trung gian hòa giải Pakistan.

Ngày 10-5, hãng thông tấn IRNA dẫn một nguồn tin thân cận rằng Iran đã chính thức trình bày với các nhà trung gian hòa giải Pakistan phản hồi của nước này đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo phản hồi của Iran, giai đoạn đàm phán hiện tại chỉ tập trung vào việc ngừng bắn trong khu vực.

Iran ngày 10-5 đã phản hồi đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ảnh: IRNA

Phóng viên Kamal Hyder của kênh Al Jazeera tại Islamabad cho biết Pakistan đã xác nhận nhận được phản hồi từ Iran.

“Pakistan xác nhận rằng họ đã nhận được phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ. Giờ đây, điều quan trọng là phải xem khi nào sẽ thông báo cho Mỹ và sau đó xem phản ứng từ Washington” - phóng viên Hyder nói.

Đầu tuần này, Washington đã gửi cho Iran một đề xuất gồm 14 điểm, bao gồm yêu cầu Iran phải đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân và ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm. Iran cũng sẽ phải giao nộp khoảng 440 kg uranium đã được làm giàu đến 60%.

Đổi lại, Mỹ sẽ dần dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên Tehran, giải phóng hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó đã nói rằng quan điểm và cân nhắc của Tehran về các đề xuất của Mỹ sẽ được truyền đạt sau khi các đánh giá nội bộ và kết luận cuối cùng được hoàn tất.

Pakistan đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington vào ngày 8-4, chấm dứt gần 40 ngày tấn công chung của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Các cuộc đàm phán tiếp theo đã diễn ra tại Islamabad vài ngày sau đó, nhưng không đạt được bước đột phá nào.