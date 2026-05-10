Lãnh tụ tối cao Iran làm việc với chỉ huy quân sự; Tehran tuyên bố ‘đã hết kiềm chế’ 10/05/2026 19:41

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự; Iran ra cảnh báo rắn với các nước liên quan eo biển Hormuz; Kuwait cho biết đã “xử lý” các UAV thù địch.

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 11.

Lãnh tụ tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei đã gặp một chỉ huy quân sự cấp cao – đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai của ông với các quan chức Iran trong vài ngày qua, hãng thông tấn Fars đưa tin ngày 10-5.

Theo Fars, ông Khamenei đã gặp Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, và được báo cáo “về mức độ sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Iran”.

Không có hình ảnh hay video nào về cuộc gặp được công bố. Truyền thông Iran cũng chưa đăng tải bất kỳ hình ảnh nào của ông Khamenei kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 3, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha ông là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng.

Tại cuộc gặp, ông Abdollahi nói rằng các lực lượng Iran đang ở trong trạng thái sẵn sàng cao, với “các trang thiết bị và vũ khí cần thiết để đối phó các hành động thù địch từ những kẻ thù Mỹ - Do Thái phục quốc”.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei (phải) và Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: WANA

“Nếu họ mắc bất kỳ sai lầm chiến lược, hành động gây hấn hoặc tấn công nào, họ sẽ phải đối mặt phản ứng nhanh chóng, dữ dội và mạnh mẽ” - Fars dẫn lời ông Abdollahi.

Theo Fars, ông Khamenei nói rằng Iran đã “ngăn chặn kẻ thù đạt được những mục tiêu xấu xa của chúng”. Ông cũng ban hành các chỉ thị mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng thủ hiện hành và đảm bảo phản ứng kiên quyết trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Trước đó, ngày 7-5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với ông Khamenei, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được đưa tin giữa một quan chức cấp cao Iran và tân lãnh tụ tối cao nước này.

Ông Pezeshkian không cho biết cuộc gặp diễn ra khi nào.

Iran tuyên bố “đã hết kiềm chế”

Ngày 10-5, người phát ngôn Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của quốc hội Iran - ông Ebrahim Rezaei tuyên bố rằng kể từ hôm nay, sự “kiềm chế” của Tehran đã chấm dứt.

“Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào tàu thuyền của chúng tôi sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt từ Iran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ” - ông Rezaei viết trên X.

“Đồng hồ đang đếm ngược đối với lợi ích của Mỹ; sẽ tốt hơn cho họ nếu không hành động ngu ngốc và lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào. Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và chấp nhận nhượng bộ. Các ông phải làm quen với trật tự khu vực mới” - theo người phát ngôn.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi người phát ngôn quân đội Iran - ông Akrami Nia cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ “chắc chắn gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz”, theo hãng thông tấn Tasnim.

Ông Nia cũng cho rằng “kẻ thù không đạt được mục tiêu nào” trong cuộc chiến và cán cân chính trị của hệ thống Iran không bị xáo trộn.

“Ngược lại, sự đoàn kết và gắn kết trong nước còn được củng cố, điều mà chúng ta vẫn đang chứng kiến qua sự hiện diện của người dân trên đường phố. Kẻ thù đã nhận ra rằng họ thực sự không thể phá vỡ sự kháng cự này và cuối cùng buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn” - ông nói thêm.

Ông Nia cho biết thêm rằng trong thời gian ngừng bắn hiện nay, Iran đã tăng cường lực lượng và năng lực quân sự, cập nhật danh sách mục tiêu cũng như điều chỉnh các vị trí phòng thủ và tấn công của mình.

Kuwait cho biết đã “xử lý” UAV thù địch

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết một số máy bay không người lái (UAV) “thù địch” đã xâm nhập không phận nước này vào sáng sớm 10-5, theo đài CNN.

Theo tuyên bố của chính phủ Kuwait, các UAV này đã được “xử lý theo đúng quy trình đã được phê duyệt”.

Hiện chưa xác định được nguồn gốc của các UAV.

Tháng trước, quân đội Kuwait cho biết 2 UAV bay từ hướng Iraq đã tấn công các chốt biên phòng ở khu vực biên giới phía bắc của Kuwait, gây thiệt hại nhưng không có thương vong.

Qatar lên án vụ tấn công tàu chở hàng, kêu gọi điều tra

Qatar đã lên án vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng thương mại trong vùng lãnh hải của nước này vào đầu ngày 10-5, theo kênh Al Jazeera.

“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng vụ tấn công này là sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc tự do hàng hải và các quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời là hành động leo thang nguy hiểm và không thể chấp nhận được, đe dọa an ninh, an toàn của các tuyến hàng hải thương mại và các nguồn cung thiết yếu trong khu vực” - theo tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Qatar kêu gọi tiến hành điều tra vụ việc để xác định bên chịu trách nhiệm.

Con tàu đang trên hải trình từ Abu Dhabi (UAE) tới Qatar vào sáng 10-5. Vụ tấn công gây ra một đám cháy nhỏ trên tàu nhưng không khiến ai bị thương.

Không có thương vong nào được báo cáo và chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

UAE cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công.

Trước đó, ngày 9-5, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani có chuyến thăm Mỹ, nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại Vùng Vịnh cần được giải quyết “bằng biện pháp hòa bình và đối thoại”, theo tuyên bố do chính phủ Qatar đăng ngày 10-5.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: VCG

Ông Rubio và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Thủ tướng Al-Thani tại TP Miami (bang Florida).

Qatar cho biết hai bên đã thảo luận về vai trò trung gian của Pakistan “nhằm hạ nhiệt căng thẳng, góp phần củng cố an ninh và ổn định trong khu vực”.

Mỹ hiện đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết: “Ngoại trưởng bày tỏ sự đánh giá cao đối với quan hệ hợp tác với Qatar trên nhiều lĩnh vực”.