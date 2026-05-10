Biết gì về tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle mà Mỹ tính đưa tới Trung Đông? 10/05/2026 14:00

(PLO)- Năng lực của tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle vượt trội hơn một thế hệ so với tên lửa đạn đạo và là hệ thống ưu tiên hàng đầu của Lục quân Mỹ nhằm đánh bại mọi hệ thống phòng không hiện có.

Hãng tin Bloomberg ngày 29-4 dẫn nguồn thạo tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Lục quân tới Trung Đông nhằm tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Washington triển khai tên lửa siêu vượt âm đến một khu vực xung đột đang diễn ra.

Tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle trong một cuộc thử nghiệm năm 2020. Ảnh: US NAVY

Tên lửa Dark Eagle là gì?

Tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle là hệ thống ưu tiên hàng đầu của Lục quân Mỹ nhằm đánh bại mọi hệ thống phòng không hiện có, theo tờ Bussiness Insider.

Dark Eagle là một loại vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ vượt quá Mach 5 và có tầm bắn được báo cáo gần 2.776 km. Quá trình phát triển và thử nghiệm của nó đã bị trì hoãn trong nhiều năm do các vấn đề liên quan bệ phóng, trước khi đạt được các thử nghiệm bay hoàn chỉnh thành công, trong đó lần gần nhất diễn ra vào tháng 12-2024.

Tên lửa Dark Eagle được triển khai bằng một xe tải mang theo bệ phóng dựng thẳng chứa tên lửa. Điều khiến năng lực của tên lửa này có thể vượt trội hơn một thế hệ so với tên lửa đạn đạo là khả năng cơ động hướng tới mục tiêu.

Các hệ thống phòng không hiện nay dựa vào việc dự đoán quỹ đạo của vật thể bay, nhưng tên lửa Dark Eagle, nếu hoạt động như kỳ vọng, có thể làm rối loạn điều đó bằng cách sử dụng các bề mặt điều khiển như cánh lái để thay đổi chuyển động, tương tự cách một máy bay phản lực cơ động né tránh tên lửa đang lao tới, nhưng ở tốc độ cao gấp nhiều lần.

Lầu Năm Góc cho biết tên lửa Dark Eagle là một năng lực then chốt để tấn công các mục tiêu giá trị cao và nhạy cảm về thời gian của đối phương, khả năng cơ động này sẽ khiến nó khó bị đánh chặn khi đang bay.

Theo Bloomberg, mỗi tên lửa Dark Eagle có giá khoảng 15 triệu USD và Mỹ hiện không có quá 8 quả.

Dark Eagle sẽ mang lại điều gì cho cuộc chiến?

Bệ phóng tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Mỹ đã tập trung một lực lượng quân sự rất lớn quanh Trung Đông trong cuộc chiến với Iran. Trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, Mỹ đã phóng số lượng lớn tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, tên lửa PrSM, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 dẫn đường bằng GPS và các loại vũ khí khác để tấn công hơn 13.000 mục tiêu quân sự của Iran.

Các mục tiêu này bao gồm hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các bệ phóng tên lửa đạn đạo, lực lượng hải quân, cơ sở công nghiệp quốc phòng, cũng như các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái. Mỹ cũng đã sử dụng các tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để bảo vệ mình và các đồng minh khỏi tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.

Tên lửa Dark Eagle sẽ mở rộng tầm bắn của hỏa lực Mỹ vượt xa cả tầm bắn của tên lửa hành trình Tomahawk. Tốc độ và tầm bắn của Dark Eagle sẽ khiến nó đặc biệt hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Vũ khí siêu vượt âm thường được mô tả là "yếu tố thay đổi cuộc chơi", nhưng các nhà phân tích cảnh báo không nên phóng đại tác động của nó, theo tờ Gulf News.

Chương trình vũ khí siêu vượt âm của Mỹ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, và tên lửa Dark Eagle vẫn chưa được sử dụng trong chiến đấu. Số lượng hạn chế của tên lửa này cũng có nghĩa là nó có thể sẽ được triển khai một cách chọn lọc hơn là trở thành công cụ chiến tranh chủ đạo.

Quan trọng hơn, câu hỏi chiến lược rộng lớn hơn vẫn chưa được giải quyết: liệu áp lực quân sự, dù tiên tiến đến đâu, có thể đạt được các mục tiêu chính trị ở Iran hay không?

Việc đưa vũ khí siêu vượt âm vào cuộc xung đột sẽ đánh dấu một sự leo thang đáng kể, có khả năng dẫn đến sự trả đũa từ Iran và làm tăng nguy cơ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Iran đã phát tín hiệu rằng nước này đang chuẩn bị các năng lực quân sự mới, làm tăng thêm mức độ căng thẳng trong một cuộc xung đột ngày càng đa tầng, liên quan áp lực kinh tế, phô trương quân sự và ngoại giao bế tắc.