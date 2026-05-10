Chiến sự Trung Đông ngày 72: Tehran cảnh báo sẽ ‘tấn công mạnh’ nếu tàu Iran bị gây hấn; Anh điều tàu chiến tới Trung Đông; Hezbollah, Israel đấu súng dữ dội 10/05/2026 05:42

(PLO)- Tướng Iran nói rằng UAV và tên lửa đang sẵn sàng “chờ lệnh phóng”; Israel-Hezbollah không kích qua lại, nhiều người thương vong; Nghị sĩ Iran cảnh báo Bahrain về dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn.

Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.

Tehran cảnh báo sẽ “tấn công mạnh” nếu tàu Iran bị gây hấn

Ngày 9-5, quân đội Iran cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh” nhằm vào các tài sản của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu Iran bị “gây hấn”, theo hãng thông tấn WANA.

“Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công dữ dội nhằm vào một trong các căn cứ Mỹ trong khu vực, cũng như các tàu của đối phương” - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cùng ngày, Chuẩn tướng Seyed Majid Mousavi - Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC cảnh báo rằng tên lửa và UAV của lực lượng này “đã khóa mục tiêu vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực cũng như các tàu chiến đối phương và đang chờ lệnh phóng”.

Chuẩn tướng Seyed Majid Mousavi - Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC. Ảnh: WANA

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này. Hôm 8-5, một chiến đấu cơ Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, được cho là đang tìm cách phá vòng phong tỏa.

Ngày 9-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran vẫn đang tiếp diễn.

Theo tuyên bố của bộ này, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 58 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu kể từ ngày 13-4.

Anh điều tàu chiến tới Trung Đông

Bộ Quốc phòng Anh thông báo hôm 9-5 rằng nước này sẽ triển khai một tàu chiến tới Trung Đông trước khả năng tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, theo đài CNN.

Theo bộ này, tàu chiến HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng thủ”.

“Việc triển khai trước HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng, với tư cách thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng dẫn dắt, để bảo vệ eo biển khi điều kiện cho phép” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Anh và Pháp đã dẫn đầu nỗ lực xây dựng một phái bộ đa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến đường thủy này, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế khác tham gia.

Hezbollah, Israel đấu súng dữ dội

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào làng Mayfadoun (Lebanon) vào ngày 9-5. Ảnh: AFP

Nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã tiến hành 22 đợt tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel trong ngày 9-5, theo kênh Al Jazeera.

Nhóm này nhắm mục tiêu vào các điểm tập kết binh sĩ và phương tiện quân sự Israel tại các thị trấn Biyyada, Rachaf, Deir Siryan và Chama (Lebanon) bằng loạt rocket, đạn pháo và UAV tấn công.

Các đợt tấn công tương tự cũng được tiến hành nhằm vào nơi tập trung binh sĩ ở phía đông khu đô thị Khiam, gần thị trấn Naqoura và khu vực lân cận Tayr Harfa (Lebanon).

Hezbollah cũng cho biết đã tấn công lực lượng Israel đồn trú gần các vị trí biên giới Misgav Am và Jall el-Aalam, cùng một bãi đáp trực thăng tại khu định cư Shlomi.

Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một “mục tiêu đường không đáng ngờ” được phát hiện tại khu vực binh sĩ Israel đang hoạt động ở miền nam Lebanon.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin cuộc tấn công của lực lượng Israel đã khiến 23 người thiệt mạng trên khắp miền Lebanon trong ngày 9-5.

Nghị sĩ Iran cảnh báo Bahrain về dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn

Ngày 9-5, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là Bahrain, liên quan việc ủng hộ một dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz.

Ông Azizi cảnh báo rằng việc đứng về phía Washington sẽ dẫn tới “những hậu quả nghiêm trọng”.

Viết trên mạng xã hội X, ông Azizi cho biết: “Chúng tôi cảnh báo các chính phủ, bao gồm cả những quốc gia nhỏ như Bahrain, rằng việc đứng về phía dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Đừng tự đóng cánh cửa eo biển Hormuz với chính mình mãi mãi!”

Mỹ và Bahrain đang đồng bảo trợ cho một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi Iran chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz.

Dịch vụ tin tức của Liên Hợp Quốc cho biết dự thảo đã nhận được sự ủng hộ của Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trong diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Bahrain ngày 9-5 cho biết nước này đã bắt 41 người bị cáo buộc có liên hệ với IRGC. Nhiều nước trong khu vực đã lên tiếng ủng hộ động thái của Bahrain.

Bộ Ngoại giao Kuwait viết trên X rằng nước này ủng hộ Bahrain sau khi Manama “phát hiện một tổ chức có liên hệ với IRGC”.

Bộ này ca ngợi “năng lực của lực lượng an ninh Bahrain và sự cảnh giác trong việc đối phó các âm mưu nhằm vào an ninh của Vương quốc”.

Ai Cập ngày 9-5 tuyên bố hoàn toàn đoàn kết với Bahrain và bày tỏ ủng hộ mọi biện pháp an ninh, pháp lý mà Manama thực hiện nhằm bảo vệ an ninh, người dân và sự ổn định nội bộ, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập đăng trên X.

Tuyên bố cho biết Ai Cập tái khẳng định phản đối mọi nỗ lực gây bất ổn cho các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh của Bahrain và các nước vùng Vịnh khác là một phần không thể tách rời của an ninh quốc gia Ai Cập.