Ông Putin nêu điều kiện để gặp ông Zelensky 10/05/2026 05:18

Ngày 9-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất cứ đâu”, kể cả tại một nước thứ ba, nhưng chỉ sau khi một thỏa thuận hòa bình lâu dài cuối cùng được hoàn tất đầy đủ và sẵn sàng để ký kết, theo đài RT.

“Phía Ukraine và ông Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp trực tiếp... Chúng tôi chưa bao giờ từ chối” - ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Chúng tôi cũng có thể gặp nhau tại một nước thứ ba, nhưng chỉ sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp định hòa bình mang tính lâu dài” - tổng thống Nga nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5. Ảnh: Sputnik / Gavriil Grigorov

Ông Putin nhấn mạnh rằng cuộc gặp đó phải là “bước cuối cùng”, tức lễ ký kết, chứ không phải biến thành các cuộc đàm phán.

Nhắc lại các Thỏa thuận Minsk (2014-2015), ông Putin nói: “Chúng ta có thể ngồi nói chuyện hàng giờ, hết ngày này sang đêm khác mà vẫn không đi đến kết quả nào. Công việc đó phải do các chuyên gia đảm trách, họ cần chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ nội dung thỏa thuận. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, khi đó chúng ta mới gặp nhau để ký kết”.

Thỏa thuận Minsk vốn nhằm kết thúc cuộc xung đột khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine nhưng cuối cùng không được thực thi, và sau đó Nga cáo buộc Ukraine cùng phương Tây đã lợi dụng thỏa thuận để củng cố quân đội Ukraine thay vì đảm bảo hòa bình

Trong cùng cuộc họp báo ngày 9-5, Tổng thống Putin tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine “đang đi đến hồi kết”.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin.

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine và cho biết ông hy vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn.

“Tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn được gia hạn đáng kể. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên.