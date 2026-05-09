Điện Kremlin nêu khả năng ông Putin đàm phán với châu Âu 09/05/2026 05:26

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng châu Âu nên là bên tiên phong bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục đối thoại với Nga.

Ngày 8-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng đàm phán với các nước châu Âu nhưng sẽ không phải là người đầu tiên nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao sau khi quan hệ giữa hai bên chạm đáy kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin “sẵn sàng đàm phán với tất cả mọi người” nhưng lập luận rằng Nga không phải chịu trách nhiệm về việc quan hệ hai bên bị cắt đứt.

“Bên khởi xướng là Brussels và một số thủ đô châu Âu. Chúng tôi sẵn sàng tiến tới đối thoại trong chừng mực mà các nước châu Âu sẵn sàng. Nhưng sau lập trường mà các nước châu Âu đã đưa ra, chúng tôi sẽ không tự mình thiết lập những liên hệ như vậy” - ông Peskov nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh bế tắc kéo dài về các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine cũng như căng thẳng leo thang giữa Moscow và các chính phủ châu Âu về các lệnh trừng phạt, viện trợ quân sự cho Kiev và an ninh ở châu Âu.

Trước đó một ngày, trợ lý Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov nói rằng Moscow thấy “không có ích lợi gì” trong một vòng đàm phán hòa bình ba bên khác trừ khi Ukraine rút quân khỏi Donbass.

Những phát ngôn trên từ Điện Kremlin đánh dấu một sự đảo ngược tiềm tàng so với lập trường cứng rắn trước đó của Moscow hồi tháng 3, trong đó ông Ushakov đã bác bỏ nỗ lực của châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine, theo tờ Kyiv Post.

Ngày 8-5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết Liên minh châu Âu (EU) nhìn thấy “tiềm năng” cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Tổng thống Putin.

Ông Costa cho biết khối này đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

“Đúng, đó là một khả năng [đàm phán với ông Putin]. [Nhưng] hiện tại, chưa ai thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ Nga cho thấy họ thực sự muốn tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc” - ông Costa nói.

Ông Costa cho biết đang tham vấn với các nhà lãnh đạo của tất cả 27 quốc gia thành viên EU để xác định cách thức khối này có thể tự tổ chức cho các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói thêm rằng ông Zelensky đã khuyến khích EU sẵn sàng đóng góp vào các cuộc đàm phán trong tương lai. Dù vậy, ông Costa cho biết EU sẽ tránh can thiệp vào tiến trình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu.