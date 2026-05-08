Tòa thương mại Mỹ bác mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump 08/05/2026 06:10

(PLO)- Phán quyết của Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ đánh dấu diễn biến phức tạp mới nhất trong chương trình nghị sự thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 7-5, Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết chống lại mức thuế quan toàn cầu 10% mới nhất của Tổng thống Donald Trump, cho rằng việc áp thuế quan đồng loạt là không hợp lý theo luật thương mại những năm 1970, hãng tin Reuters đưa tin.

Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với tỉ lệ 2-1, với 1 thẩm phán cho rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng cho các nguyên đơn là các doanh nghiệp nhỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hồi tháng 2, Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 24-2.

Mức thuế này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Các doanh nghiệp nhỏ đã lập luận rằng các mức thuế toàn cầu 10% là một nỗ lực nhằm né tránh phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Tối cao Mỹ.

Phán quyết của Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy Đạo luật Thương mại năm 1974 không phải là một bước đi thích hợp đối với các loại thâm hụt thương mại mà ông Trump đã viện dẫn trong sắc lệnh tháng 2.

“Quyết định này là một chiến thắng quan trọng đối với các công ty Mỹ dựa vào sản xuất toàn cầu để cung cấp các sản phẩm an toàn và giá cả phải chăng. Thuế quan bất hợp pháp khiến các doanh nghiệp như chúng tôi khó cạnh tranh và phát triển hơn” - ông Jay Foreman, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất đồ chơi Basic Fun!, cho biết.

Tác động tức thời của phán quyết trên vẫn chưa rõ ràng. Phán quyết hiện tại chỉ ngăn chặn việc áp thuế đối với hai công ty và tiểu bang Washington, nhưng nó có thể mở đường cho những kết quả tương tự trong tương lai.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận. Chính quyền ông Trump có thể kháng cáo quyết định của tòa.