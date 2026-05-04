Ông Trump muốn cắt giảm binh sĩ Mỹ ở châu Âu: Liệu có dễ? 04/05/2026 15:00

(PLO)- Dù Tổng thống Mỹ và Bộ Quốc phòng thường là những bên quyết định số lượng binh sĩ Mỹ được triển khai tại các quốc gia châu Âu, nhưng vẫn có các yếu tố khác chi phối việc cắt giảm quân số.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng ông đang cân nhắc rút các lực lượng Mỹ đồn trú tại Đức, Ý và Tây Ban Nha, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các quốc gia châu Âu sau khi các đồng minh này chỉ trích cách ông xử lý cuộc chiến ở Iran.

Hôm 27-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ đang bị Iran “làm mất mặt” trong cuộc chiến đang diễn ra, đồng thời nói thêm rằng chính quyền ông Trump “không có chiến lược thực sự thuyết phục” để chấm dứt xung đột.

Phát biểu trước sinh viên tại thị trấn Marsberg của Đức, ông Merz nói: “Điều này khiến chúng ta tốn kém rất nhiều tiền bạc. Cuộc xung đột này, cuộc chiến chống Iran, có tác động trực tiếp đến sản lượng kinh tế của chúng ta”.

Một ngày sau đó, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng ông Merz “cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được. Ông ta không hiểu mình đang nói gì!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: WHITE HOUSE

Sang ngày 1-5, hãng tin Reuters đưa tin rằng người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Trước đó, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Ý và Tây Ban Nha - hai quốc gia cũng chỉ trích cuộc chiến ở Iran - hay không, ông Trump nói: “Có lẽ… xem này, tại sao tôi không làm vậy? Ý không hề giúp ích gì cho chúng ta và Tây Ban Nha thì thật tệ, cực kỳ tệ”.

Mỹ có bao nhiêu binh sĩ tại châu Âu?

Tính đến tháng 12-2025, Mỹ có khoảng 68.064 quân nhân đang tại ngũ ở châu Âu, kênh Al Jazeera dẫn dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc.

Lực lượng Mỹ được triển khai tại 31 căn cứ thường trực và 19 cơ sở quân sự trên khắp châu Âu.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu, phối hợp với các đồng minh NATO, bao gồm sáu bộ tư lệnh thành phần: Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, Lực lượng tác chiến đặc biệt và Lực lượng Không gian mới thành lập.

Căn cứ lớn nhất của Mỹ tại châu Âu là Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, nơi lực lượng Mỹ đồn trú từ năm 1952. Theo dữ liệu, đến tháng 12-2025, có 36.436 quân nhân đang tại ngũ được triển khai tại Đức trong năm khu đồn trú.

Tại Anh, Lực lượng Mỹ gồm 10.156 quân nhân tính đến tháng 12 năm ngoái, đóng tại ba căn cứ, chủ yếu là lực lượng Không quân.

Ở Ý, quân đội Mỹ đã hiện diện từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm các đơn vị Lục quân, Hải quân và Không quân. Dữ liệu cho thấy đến cuối năm 2025, Ý tiếp nhận 12.662 binh sĩ đang tại ngũ tại các căn cứ ở Vicenza, Aviano, Naples và Sicily.

Tây Ban Nha tiếp nhận các căn cứ của Hải quân và Không quân Mỹ gần eo biển Gibraltar. Tính đến tháng 12-2025, có 3.814 quân nhân được phân công thường trực tại Tây Ban Nha.

Ba Lan tiếp nhận 369 quân nhân tại ngũ được bố trí thường trực, cùng với khoảng 10.000 binh sĩ luân phiên thuộc lực lượng được tài trợ thông qua Sáng kiến Răn đe châu Âu — chương trình của Mỹ nhằm củng cố sườn phía đông của NATO. Lực lượng này đóng tại bốn căn cứ.

Tương tự Ba Lan và các quốc gia từng thuộc Liên Xô, Romania tiếp nhận lực lượng Mỹ luân phiên bên cạnh 153 quân nhân được bố trí thường trực. Các căn cứ Mỹ có quyền tiếp cận gồm Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu, Camp Turzii và Deveselu.

Tại Hungary, Mỹ triển khai luân phiên và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện. Theo dữ liệu tháng 12-2025, Hungary tiếp nhận 77 quân nhân được bố trí thường trực tại hai căn cứ Kecskemet và Papa Air.

Ai quyết định số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu?

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù 173 của Mỹ tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức vào tháng 4-2024. Ảnh: KEVIN STERLING PAYNE/QUÂN ĐỘI MỸ

Tổng thống Mỹ và Bộ Quốc phòng thường là những bên quyết định số lượng binh sĩ Mỹ được triển khai tại các quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, quốc hội cũng đóng vai trò quan trọng và có thể ngăn chặn hoặc gây khó khăn cho các kế hoạch rút quân lớn thông qua luật pháp và việc kiểm soát ngân sách. Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng đe dọa rút khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sau khi chỉ trích Berlin vì chi tiêu quốc phòng thấp và ủng hộ dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2. Tuy nhiên, quốc hội đã phản đối và Tổng thống Joe Biden sau đó đảo ngược quyết định này.

Ngoài ra, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2026 (NDAA), được Thượng viện thông qua năm ngoái, bao gồm điều khoản cấm giảm vĩnh viễn số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu xuống dưới 75.000.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu bắt đầu từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bước sang thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ thu hẹp lực lượng và chuyển trọng tâm sang củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu trước Liên Xô.

Tuy vậy, các căn cứ này không chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho châu Âu mà còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự và chính sách đối ngoại của Mỹ ở những khu vực khác.

Các căn cứ là những trung tâm hậu cần lớn của Mỹ, cho phép nước này triển khai các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, bao gồm Iraq, Afghanistan và hiện nay là Iran.

Để hỗ trợ các căn cứ, các quốc gia sở tại thường cung cấp đất miễn phí tiền thuê, đồng thời chi trả lương cho nhân viên địa phương. Qua đó, các nước chủ nhà gánh một phần chi phí cho việc Mỹ đồn trú quân trên lãnh thổ của họ.

Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl (LRMC), nằm cách căn cứ Ramstein ở Đức chỉ vài phút, là bệnh viện lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ nước này. Đây là trung tâm sơ tán và điều trị chính cho lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi.