Tân thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức 09/05/2026 21:47

(PLO)- Ông Peter Magyar đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hungary sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước.

Tối 9-5 (giờ VN), ông Peter Magyar đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hungary trong phiên họp khai mạc của quốc hội Hungary khóa mới, đánh dấu sự kết thúc chính thức 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban, theo tờ The Guardian.

"Người dân Hungary đã trao cho chúng tôi quyền chấm dứt hàng thập niên trì trệ. Họ đã trao cho chúng tôi quyền mở ra một chương mới trong lịch sử Hungary. Không chỉ thay đổi chính phủ, mà còn thay đổi cả hệ thống. Để bắt đầu lại” - ông Magyar phát biểu.

Vị chính trị gia 45 tuổi này đã cam kết sẽ giải quyết nạn tham nhũng và hủy bỏ các chính sách được ban hành dưới thời Orban nhằm kiểm soát ngành tư pháp, truyền thông và các lĩnh vực khác.

Tân thủ tướng Hungary Peter Magyar tại phiên họp khai mạc của quốc hội Hungary khóa mới ngày 9-5. Ảnh: Attila Kisbenedek /AFP

Buổi lễ nhậm chức diễn ra một tháng sau khi đảng Tisza của ông Magyar giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, đảng Tisza do ông Magyar lãnh đạo đã giành đa số tuyệt đối, chiếm 141 ghế trong tổng số 199 ghế tại quốc hội.

Ông Magyar đã cam kết sẽ thiết lập lại quan hệ với Liên minh châu ÂU (EU) để cố gắng giành lại khoảng 10 tỉ euro tiền quỹ EU bị đóng băng.

Tuần trước, ông Magyar đã đến Brussels để hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong bối cảnh chính quyền mới của Hungary đang gấp rút chạy đua với thời hạn tháng 8 để chứng minh tiến độ cải cách, nếu không sẽ có nguy cơ mất hoàn toàn nguồn tiền viện trợ.

“Tôi chúc những điều tốt đẹp nhất đến với Péter Magyar và Hungary. Đây là một chương mới trong lịch sử Hungary và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hungary” - Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói ngày 9-5.

Tại phiên họp khai mạc của quốc hội Hungary khóa mới, tân Chủ tịch Quốc hội Hungary - bà Agnes Forsthoffer ra lệnh treo lại lá cờ EU trên tòa nhà quốc hội, chấm dứt thời gian dài vắng bóng dưới thời ông Orban.

“Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách chủ tịch quốc hội sẽ là bước đi mang tính biểu tượng đầu tiên trên con đường này [trở lại châu Âu]. Tôi ra lệnh rằng, kể từ hôm nay, sau 12 năm, lá cờ EU sẽ được trả lại tòa nhà quốc hội Hungary” - bà Forsthoffer cho hay.