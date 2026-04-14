Nga kỳ vọng duy trì quan hệ thực tiễn với Hungary dưới chính quyền mới 14/04/2026 09:48

(PLO)- Nga cho biết mong muốn tiếp tục quan hệ thực tiễn với Hungary sau khi đảng Tisza thắng cử, đồng thời sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo mới của Budapest trong thời gian tới.

Ngày 13-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga kỳ vọng duy trì quan hệ hợp tác thực tiễn với Hungary sau khi đảng đối lập Tisza của ông Peter Magyar đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Ông Peskov cho biết Nga đã ghi nhận những phát biểu gần đây của ông Magyar về việc sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Moscow, theo đài RT.

Theo ông Peskov, hiện chưa có kế hoạch tổ chức tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Magyar, song Điện Kremlin hy vọng sẽ thiết lập đối thoại với nhân vật này của Hungary trong thời gian thích hợp.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nhấn mạnh Moscow và Budapest hiện có một số dự án hợp tác chung “cần được hoàn tất cùng nhau”.

“Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với ban lãnh đạo mới của Hungary, sẵn sàng xây dựng quan hệ hữu nghị và cùng có lợi" - phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng việc này có thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào lập trường của chính phủ mới Hungary, vốn hiện chưa được thể hiện một cách rõ ràng.

Phía ông Magyar chưa lên tiếng về thông tin trên.

Lãnh đạo đảng Tisza - ông Peter Magyar. Ảnh: AFP

Trước đó, Thủ tướng Orban đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12-4, khép lại 16 năm cầm quyền liên tiếp khi cử tri nước này lựa chọn nhân vật đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) Magyar, theo kênh Channel News Asia.

Đảng Tisza của ông Magyar giành hơn 53% số phiếu, qua đó có được thế đa số đủ mạnh tại Quốc hội Hungary (vốn gồm 199 ghế).

Ông Magyar dự kiến sẽ được bầu làm tân thủ tướng Hungary tại cuộc họp quốc hội đầu tiên vào tháng 5 tới.