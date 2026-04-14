Giáo hoàng Leo XIV và ông Vance lên tiếng sau phát ngôn từ ông Trump 14/04/2026 07:36

(PLO)- Giáo hoàng Leo XIV tuyên bố ông sẽ tiếp tục kêu gọi hòa bình và phản đối chiến tranh sau phát ngôn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 13-4, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng ông sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối chiến tranh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có lời lẽ nhắm trực diện người đứng đầu Giáo hội Công giáo, hãng Reuters đưa tin.

Chia sẻ trên chuyên cơ giáo hoàng tới Algeria, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng thông điệp Kitô giáo đang bị “lạm dụng”.

“Tôi không muốn tranh luận với ông [Trump]. Tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng phản đối chiến tranh, thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia nhằm tìm kiếm những giải pháp công bằng cho các vấn đề” - Giáo hoàng Leo XIV nói.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: VATICAN MEDIA

“Quá nhiều người đang phải chịu đau khổ trên thế giới ngày nay. Quá nhiều người vô tội đang bị sát hại. Và tôi nghĩ phải có ai đó đứng lên nói rằng: ‘Vẫn có một con đường tốt đẹp hơn’” - Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh.

“Thông điệp của Giáo hội, thông điệp của tôi, thông điệp của Phúc âm là: Phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Tôi không xem vai trò của mình là mang tính chính trị hay là một chính trị gia” - ông nói thêm.

Cùng ngày 13-4, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng có phát ngôn công khai nhằm vào ông Trump.

“Tôi cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Trump nhằm vào Giáo hoàng là không thể chấp nhận được. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và việc ngài kêu gọi hòa bình cũng như lên án mọi hình thức chiến tranh là điều đúng đắn, bình thường” - bà Meloni nói.

Trước đó, Tổng thống Trump tối 12-4 (giờ Mỹ) nói rằng ông “không phải là người hâm mộ Giáo hoàng Leo”.

“Chúng tôi không thích một giáo hoàng cho rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được. … Ông ấy cho rằng chúng ta không nên mạo hiểm đối phó một quốc gia muốn có vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt thế giới” - ông Trump nói.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Giáo hoàng Leo XIV chỉ được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào năm ngoái “vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để làm việc với Tổng thống Donald J. Trump”.

Tổng thống Mỹ gọi vị giáo hoàng là “yếu đuối” và “tệ trong chính sách đối ngoại”.

Bình luận về vấn đề này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13-4 nói với đài Fox News rằng chuyện bất đồng quan điểm là điều bình thường, song cũng cho rằng Vatican nên “tập trung vào các vấn đề đạo đức”.

“Tôi thực sự cho rằng trong một số trường hợp, sẽ tốt hơn nếu Vatican tập trung vào các vấn đề đạo đức... và để Tổng thống Mỹ quyết định chính sách công của nước Mỹ” - ông Vance nói.