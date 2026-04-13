Vatican lên tiếng sau phát ngôn của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV 13/04/2026 14:56

(PLO)- Tòa thánh Vatican đã có phản hồi đầu tiên sau những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV.

Ngày 13-4, Tòa thánh Vatican đã có phản hồi đầu tiên sau những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang nhắm vào “một tiếng nói đạo đức” vì “không thể kiểm soát được điều đó”, theo đài CNN.

“[Tổng thống] Trump không tranh luận với [Giáo hoàng] Leo: ông ấy yêu cầu ngài rút lui vào một thứ ngôn ngữ mà ông ấy có thể chi phối. Nhưng Giáo hoàng nói một ngôn ngữ khác, một ngôn ngữ không bị bó buộc bởi tư duy chỉ xoay quanh sức mạnh, an ninh, lợi ích quốc gia” - linh mục Antonio Spadaro, một quan chức của Vatican, viết trên mạng xã hội X.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trước đó, ngày 11-4, tại buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter (Vatican), Giáo hoàng Leo XIV lên án những cá nhân hiếu chiến trong cuộc chiến Trung Đông.

Giáo hoàng kêu gọi người dân trên toàn cầu hãy đón nhận hòa bình và "tin tưởng một lần nữa vào tình yêu thương, sự ôn hòa và nền chính trị tốt đẹp".

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng lên án những phát ngôn của ông Trump nhằm vào người dân Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Bài phát biểu này được xem là một trong những lời kêu gọi tha thiết nhất từ Vatican kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Đáp lại, Tổng thống Trump tối 12-4 (giờ Mỹ) nói rằng ông “không phải là người hâm mộ Giáo hoàng Leo”.

“Chúng tôi không thích một giáo hoàng cho rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được. … Ông ấy cho rằng chúng ta không nên mạo hiểm đối phó với một quốc gia muốn có vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt thế giới” - ông Trump nói với các phóng viên.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Giáo hoàng Leo XIV chỉ được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào năm ngoái “vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump”.

Theo CNN, Tổng thống Trump cũng từng có mối quan hệ căng thẳng với người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo XIV là Giáo hoàng Francis - người đã chỉ trích các đề xuất chính sách nhập cư của ông Trump khi ông lần đầu tranh cử tổng thống và cho rằng ông Trump “không phải là một người Kitô hữu”.