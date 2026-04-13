Giá dầu quay đầu tăng lên trên 100 USD/thùng sau khi ông Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz 13/04/2026 06:13

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày 12-4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ đạo Hải quân Mỹ phong tỏa “bất kỳ và mọi con tàu tìm cách đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”, theo đài CNN.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, tăng 8%, lên khoảng 102 USD/thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 8% lên 104 USD/thùng.

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán của Mỹ đều giảm. Hợp đồng tương lai Dow giảm 1,04%, tương đương 502 điểm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1%, và Nasdaq giảm 1,15%.

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ – lực lượng hùng mạnh nhất thế giới – sẽ bắt đầu tiến trình phong tỏa mọi tàu thuyền tìm cách đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social hôm 12-4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ ngăn chặn việc qua lại của bất kỳ tàu nào đã trả phí cho Iran và sẽ bắt đầu rà phá thủy lôi tại eo biển.

“Tôi cũng đã chỉ thị cho Hải quân tìm kiếm và chặn mọi tàu trên vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai trả một khoản phí bất hợp pháp mà có thể đi lại an toàn trên biển khơi. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu phá hủy các thủy lôi mà phía Iran đã rải tại eo biển. Bất kỳ người Iran nào nổ súng vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền dân sự, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!” - ông Trump nói thêm.

Không lâu sau các bài viết trên Truth Social, ông Trump nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của đài Fox News: “Chúng tôi sẽ không để Iran kiếm tiền bằng cách bán dầu cho những nước họ thích mà không bán cho những nước họ không thích, hay bất cứ điều gì tương tự. Sẽ là tất cả hoặc không có gì”.

Việc phong tỏa dự kiến có hiệu lực vào 10 giờ sáng 13-4 giờ miền Đông Mỹ (tức 9 giờ tối 13-4 theo giờ Việt Nam), theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nước này sẽ không khuất phục trước lời đe dọa phong tỏa từ Tổng thống Trump.

“Nếu họ chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu; còn nếu họ đưa ra lập luận hợp lý, chúng tôi sẽ đáp lại bằng lý lẽ” - ông nói, theo trích dẫn của nhiều hãng tin Iran.

“Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ lời đe dọa nào. Hãy để họ thử thách ý chí của chúng tôi thêm một lần nữa, để chúng tôi có thể dạy họ một bài học lớn hơn” - ông Ghalibaf nói thêm.

Nói với CNN hôm 12-4, bà Karen Young - chuyên gia cấp cao tại Viện Trung Đông cho rằng “có thể sẽ mất rất lâu nữa” trước khi cuộc chiến kết thúc và giá dầu hạ nhiệt.

Theo bà Young, giá dầu cao cũng sẽ ảnh hưởng đến giá thực phẩm, do các nguyên liệu dùng cho phân bón và sản xuất bao bì thực phẩm bị tác động bởi gián đoạn chuỗi cung ứng.