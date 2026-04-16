Ông Trump lên tiếng về thủ tướng đắc cử Hungary, ông Magyar kêu gọi Tổng thống Sulyok từ chức 16/04/2026 06:03

(PLO)- Thủ tướng đắc cử Hungary - ông Peter Magyar kêu gọi tổng thống từ chức, nếu không chính phủ mới của ông sẽ giới thiệu luật bãi nhiệm ông cùng với những quan chức cấp cao do ông Orban bổ nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-4 nói rằng ông thích Thủ tướng đắc cử Hungary - ông Peter Magyar, theo hãng tin AFP.

"Tôi nghĩ người mới sẽ làm tốt công việc. Ông [Magyar] là một người tốt" - ông Trump nói với hãng tin ABC News.

Ông Trump lưu ý rằng ông Magyar trước đây là thành viên của đảng của ông Orban và nói rằng ông có quan điểm tương tự về vấn đề nhập cư, phóng viên Jonathan Karl cúa ABC News đăng tải những nhận xét này trên mạng xã hội X.

Đáp lại, ông Magyar cho biết ông hoan nghênh những bình luận "rất thân thiện" của ông Trump.

Lãnh đạo đảng Tisza - ông Peter Magyar, người sẽ trở thành thủ tướng mới của Hungary. Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 15-4, Thủ tướng đắc cử Hungary - ông Peter Magyar cho biết ông đã nói với Tổng thống Tamas Sulyok - một người ủng hộ cựu Thủ tướng Viktor Orban - rằng ông nên từ chức sau thất bại của ông Orban trong cuộc bầu cử.

Ông Magyar - lãnh đạo đảng đối lập Tisza đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary cuối tuần qua - nói rằng ông đã đưa ra lời kêu gọi này với Tổng thống Sulyok trong một cuộc họp để thảo luận về việc triệu tập quốc hội mới, dự kiến vào đầu tháng 5.

"Tôi đã nhắc lại với ông ấy rằng, trong mắt tôi và trong mắt người dân Hungary, ông ấy không xứng đáng là hiện thân của sự thống nhất quốc gia Hungary, không có khả năng đảm bảo sự tôn trọng pháp luật" - ông Magyar nói.

Ông Magyar nhấn mạnh rằng nếu tổng thống từ chối từ chức, chính phủ mới của ông sẽ sử dụng thế đa số tuyệt đối của đảng Tisza để sửa đổi hiến pháp và các luật khác để ban hành luật bãi nhiệm và những quan chức cấp cao do ông Orban bổ nhiệm, bao gồm chánh công tố và người đứng đầu tòa án hiến pháp.

Thủ tướng đắc cử Hungary cho biết tổng thống đã trả lời "một cách khó hiểu" trước yêu cầu này.