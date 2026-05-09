CNN: Iran cập nhật tình hình sức khỏe Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei 09/05/2026 18:02

(PLO)- Phía Iran cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang hồi phục tốt sau vụ tấn công, giữa lúc tình báo Mỹ nhận định ông giữ vai trò then chốt trong chiến lược thời chiến của Tehran.

Ngày 8-5, ông Mazaher Hosseini - Chánh văn phòng phụ trách nghi lễ của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei - cho biết rằng ông Mojtaba Khamenei đang hồi phục và “hiện có sức khỏe hoàn toàn ổn định”, theo đài CNN.

Theo ông Hosseini, lãnh tụ tối cao mới của Iran bị thương nhẹ ở bàn chân và vùng thắt lưng, đồng thời “một mảnh đạn nhỏ đã găm phía sau tai”, song các vết thương đang dần hồi phục.

“Sức khỏe khoẻ của ông ấy đang rất tốt. Kẻ thù đang lan truyền đủ loại tin đồn và cáo buộc sai sự thật. Họ muốn nhìn thấy và xác định vị trí của ông ấy, nhưng người dân cần kiên nhẫn và không nên nóng vội. Ông ấy sẽ lên tiếng khi thời điểm thích hợp” - ông Hosseini phát biểu trước đám đông tại Iran.

Trước đó, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian ngày 7-5 cũng cho biết đã trực tiếp gặp ông Mojtaba Khamenei và có cuộc trao đổi kéo dài hai tiếng rưỡi, tờ Tehran Times đưa tin.

“Điều khiến tôi ấn tượng hơn bất kỳ vấn đề nào khác trong cuộc gặp này là cách đối diện, cách nhìn nhận, cũng như phong thái khiêm nhường và gần gũi sâu sắc của Lãnh tụ Tối cao Cách mạng Hồi giáo; một cách tiếp cận đã biến bầu không khí thảo luận thành môi trường dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, đồng cảm và đối thoại trực tiếp” - ông Pezeshkian nói.

Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu tháng 3. Ông được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28-2 do Mỹ và Israel tiến hành, khiến cha ông là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

CNN dẫn nhiều nguồn thạo tin và các báo cáo tình báo cho biết rằng tình báo Mỹ đánh giá ông Majtaba Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược thời chiến của Tehran, cùng các quan chức cấp cao Iran.

Các báo cáo tình báo mà CNN tiếp cận được cho rằng ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang tham gia chỉ đạo cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Đến nay cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác nhận trực quan vị trí của ông, các nguồn tin của CNN cho biết.

Một phần nguyên nhân dẫn đến sự thiếu chắc chắn này là do ông Mojtaba Khamenei không sử dụng các thiết bị điện tử để liên lạc. Thay vào đó, ông chỉ trao đổi trực tiếp với những người có thể gặp mặt hoặc gửi thông điệp thông qua người đưa tin, theo một nguồn tin.