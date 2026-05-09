Ông Putin phát biểu những gì tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng? 09/05/2026 16:29

Ngày 9-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, gọi đây là ngày lễ thiêng liêng và quan trọng nhất của đất nước, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga luôn thiêng liêng gìn giữ di sản và những lời căn dặn của các chiến sĩ đã làm nên chiến thắng.

“Đối với chúng tôi, việc gìn giữ ký ức về các sự kiện của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, lịch sử chân thực và những người anh hùng đích thực của cuộc chiến là vấn đề danh dự” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cho biết Nga cúi đầu tưởng niệm tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

“Tất cả điều đó vẫn sống mãi trong lịch sử mỗi gia đình, trong trái tim con cháu chúng ta. Trong ký ức của mỗi người, chúng ta cúi đầu trước những người đã ngã xuống trên chiến trường, trước những người bị tra tấn dưới ách chiếm đóng và trong các trại giam, những người chết đói tại Leningrad bị bao vây, tại các thành phố và thị trấn bị phong tỏa khác, trước tất cả những ai đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nước Nga” - theo ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, diễn ra tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow ngày 9-5. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga nói rằng chiến công của các dân tộc thuộc Liên Xô cho thấy lòng trung thành với Tổ quốc là chân lý cao nhất có thể gắn kết hàng triệu con người.

“Nhân dân chúng ta đã đứng thành bức tường chắn trước kẻ thù và chứng minh rằng lòng trung thành với Tổ quốc là chân lý cao nhất có thể đoàn kết hàng triệu người” - ông nói thêm.

Cũng theo Tổng thống Putin, chính các binh sĩ Liên Xô đã chịu những tổn thất khổng lồ để bảo vệ tự do và phẩm giá cho các dân tộc châu Âu.

“Các chiến sĩ của chúng ta đã gánh chịu những tổn thất to lớn, hy sinh to lớn vì tự do và phẩm giá của các dân tộc châu Âu. Họ trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và cao thượng, của ý chí kiên cường và tinh thần nhân văn, đồng thời ghi danh bằng vinh quang của một chiến thắng vĩ đại” - TASS dẫn lời ông Putin.

Trong bài phát biểu, ông Putin đề cập những bước tiến trong công nghệ quân sự của Nga ngày nay.

“Đồng hành cùng các chiến sĩ Nga là công nhân, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát minh. Họ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu hiện đại, họ tạo ra những hệ thống vũ khí tiên tiến và độc đáo. Họ đang triển khai sản xuất hàng loạt” - ông nói.

“Dù công nghệ và phương thức chiến tranh có thay đổi thế nào, điều cốt lõi vẫn không đổi: con người quyết định vận mệnh đất nước” - người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý.

Về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Putin nói rằng những người tham gia chiến dịch vẫn đang tiến lên trong lúc đối đầu với một lực lượng mà ông cho là được NATO hậu thuẫn và trang bị.

“Họ [những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt] đang đối đầu một lực lượng hiếu chiến được toàn bộ khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trang bị và hậu thuẫn. Nhưng bất chấp điều đó, những người anh hùng của chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên” - ông nhấn mạnh.

Theo vị tổng thống, chiến thắng trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” được tạo nên cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương.

“Chúng ta có chung một mục tiêu. Mỗi người đều đóng góp phần mình cho chiến thắng. Chiến thắng được rèn nên cả trên chiến trường lẫn ở hậu phương” - ông Putin kết luận.