VIDEO: Hoạt động diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu trên khắp nước Nga 09/05/2026 12:46

(PLO)- Sáng 9-5, các cuộc diễu binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II diễn ra trên khắp nước Nga.

Sáng 9-5, Nga tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II, theo đài RT.

Cuộc duyệt binh quân sự thường niên chính sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng 9-5 (giờ Moscow, tức 14 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, các hoạt động diễu binh cũng được tổ chức tại nhiều khu vực khác ở Nga.

Tại Ulan-Ude, thủ phủ của CH Buryatia thuộc Nga, hơn 1.500 quân nhân thuộc lực lượng đồn trú địa phương đã tham gia lễ diễu binh Ngày Chiến thắng.

Diễu binh tại CH Buryatia thuộc Nga. Nguồn: RT

Lễ diễu binh cũng bắt đầu tại TP Chita, thủ phủ của vùng Transbaikal thuộc Nga, mà không có sự tham gia của khí tài quân sự. Khoảng 1.700 người đã tham gia sự kiện này.

Diễu binh tại TP Chita (Nga) ngày 9-5. Nguồn: TASS

Các cuộc tuần hành bắt đầu tại các TP Vladivostok và Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông (Nga) vào sáng 9-5.

Tại Vladivostok, đi đầu đoàn người tham gia “Trung đoàn Bất tử” là các quân nhân và thủy thủ mang theo dải băng Thánh George dài 80 mét. Ở Khabarovsk, đoàn tuần hành di chuyển dọc phố Muravyov-Amursky tới Quảng trường Vinh quang.

Diễu binh tại TP Vladivostok (Nga). Nguồn: TASS

“Khi quốc ca Liên bang Nga vang lên, các khẩu pháo D-30 tại bờ kè Korabelnaya đã khai hỏa chào mừng. Những chiến sĩ đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại được tưởng niệm bằng một phút mặc niệm” - đại diện hải quân tham gia diễu binh tại Vladivostok cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Nga điều khiển một UAV mang bản sao Lá cờ Chiến thắng bay trên các khu vực ở Donbass mà Moscow tuyên bố là vừa mới được giành lại từ lực lượng Ukraine.

Theo bộ này, những lá cờ đỏ mang tính biểu tượng cũng đã được kéo lên tại Krasnoarmeysk, Grishino và Seversk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.