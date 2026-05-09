Chiến sự Nga - Ukraine 9-5: Moscow bị UAV tấn công trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng; Nga lên tiếng về đàm phán 09/05/2026 07:29

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới liên quan lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng; Ukraine nói rằng Nga khẩn cấp mở rộng lực lượng chống UAV trước làn sóng tấn công ngày càng tăng từ Kiev.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng liên quan lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng.

UAV tấn công Moscow trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày giữa Nga và Ukraine, kéo dài từ ngày 9 đến 11-5, nhân dịp Moscow kỷ niệm Ngày Chiến thắng, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thời gian ngừng bắn sẽ bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự, đồng thời tiến hành trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi phía.

“Yêu cầu này do chính tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích khi Tổng thống [Nga] Vladimir Putin và Tổng thống [Ukraine] Volodymyr Zelensky đồng ý. Hy vọng đây là khởi đầu cho hồi kết của một cuộc chiến rất dài, đẫm máu và khốc liệt” - ông Trump viết, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang liên tục đạt tiến triển.

Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố.

Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại thủ đô Moscow trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AFP

Không lâu trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow (Nga).

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin nói rằng quân đội Ukraine đã phóng hàng chục UAV về phía thủ đô Nga suốt ngày 8-5.

Hãng Sobyanin đưa tin 3 chiếc UAV đầu tiên bị bắn rơi đang tiếp cận Moscow ngay sau nửa đêm, đưa tổng số máy bay không người lái bị bắn rơi trong suốt đêm lên 26 chiếc. Các hạn chế bay tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo của Moscow.

Hiện chưa có thông tin nào về việc có thiệt hại nào xảy ra do vụ tấn công hay không. Ông Sobyanin cho biết các đội cứu hộ đang làm việc tại khu vực các UAV bị bắn rơi.

Cùng ngày, Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “Alpha” thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Perm của Nga lần thứ ba trong vòng hai tuần.

Theo SBU, ngày 8-5, UAV đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez và trạm điều phối sản xuất tuyến tính Perm, đều nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

“Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, cung cấp nhiên liệu cho cả lĩnh vực dân sự lẫn nhu cầu của quân đội Nga” - SBU cho biết.

Theo cơ quan này, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một trong các phân xưởng xử lý dầu thô của nhà máy sau cuộc tấn công.

SBU cũng cho biết trạm bơm dầu Perm, do công ty đường ống quốc doanh Nga Transneft vận hành, đã bị tấn công, đồng thời nói thêm rằng một bể chứa dầu của cơ sở này đã trúng không kích.

Trạm này đóng vai trò là đầu mối chiến lược trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, phân phối dầu theo bốn hướng, bao gồm tuyến dẫn tới nhà máy lọc dầu Perm.

SBU cho biết các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở như vậy được tiến hành để làm gián đoạn năng lực lọc và vận chuyển dầu của Nga, gây khó khăn cho hậu cần quân sự và buộc Moscow phải chuyển nguồn lực sang sửa chữa cơ sở hạ tầng trọng yếu sâu trong lãnh thổ.

Giới chức Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Ukraine: Nga khẩn cấp mở rộng lực lượng chống UAV

Ngày 8-5, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng Nga đang khẩn cấp mở rộng lực lượng chống UAV và tăng cường mạng lưới phòng không quanh Moscow, đồng thời đẩy mạnh sản xuất UAV, theo tờ Kyiv Independent.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các đợt tập kích UAV tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và các đợt UAV tập kích Moscow trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.

Theo ông Syrskyi, Nga đang triển khai thêm 4 trung đoàn, 24 tiểu đoàn và 162 khẩu đội để đối phó UAV tấn công của Ukraine, đồng thời củng cố mạng lưới phòng không nhiều tầng quanh Moscow và vùng Krasnodar.

“Nga trên thực tế đang mở rộng lực lượng hệ thống không người lái bằng cách sao chép các giải pháp của Ukraine từ kỹ thuật, chiến thuật cho tới tổ chức” - ông Syrskyi viết trên mạng xã hội.

Ông Syrskyi cũng cho rằng lực lượng Nga đang tăng cường triển khai UAV tấn công trang bị động cơ phản lực cỡ nhỏ và mở rộng sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử tại các khu vực biên giới.

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Nga đặt kế hoạch sản xuất 7,3 triệu UAV góc nhìn thứ nhất và 7,8 triệu linh kiện UAV chiến đấu trong năm 2026.

Dù năng lực UAV của Nga đang gia tăng, ông Syrskyi khẳng định Ukraine vẫn duy trì thế chủ động trong chiến tranh UAV.

“Kể từ tháng 12-2025, riêng các đơn vị hệ thống không người lái của Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu số lượng binh sĩ đối phương nhiều hơn số quân Nga huy động được vào quân đội” - ông Syrskyi nói.

Theo ông, các hệ thống UAV Ukraine đã thực hiện gần 357.000 nhiệm vụ chiến đấu trong tháng 4 và tấn công hơn 160.700 mục tiêu đã được xác nhận, tăng 2% so với tháng 3.

Ukraine cũng đã chế áp hơn 7.700 vị trí điều khiển UAV của Nga trong tháng này, các hệ thống tấn công tầm trung hoạt động ở khoảng cách từ 20 đến 250 km đã đánh trúng 424 mục tiêu Nga trong tháng 4, ông Syrskyi cho biết thêm.

Tổng tư lệnh Ukraine nói thêm rằng các hệ thống robot mặt đất đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường, bao gồm sơ tán binh sĩ bị thương, rải mìn và đảm nhiệm hơn 60% nhiệm vụ vận chuyển hậu cần cho quân đội.

Nga: Các cuộc đàm phán về Ukraine không nên là “bình phong” cho Kiev

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 8-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán dẫn tới kết quả thực chất, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không nên là “bình phong” cho Kiev, theo hãng thông tấn TASS.

“Các bạn biết đấy, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán. Chúng tôi luôn cho rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành với sự hiểu rõ liệu chúng có dẫn tới kết quả và một kết quả hiệu quả đối với chúng tôi hay không, hay chỉ là một vỏ bọc, hoặc thậm chí là một yếu tố khiêu khích” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn cho biết Nga luôn cởi mở với kiểu đàm phán thứ nhất và chưa từng từ chối.

“Kiểu thứ hai là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng chúng tôi khỏi lộ trình đã định thông qua những vấn đề giả tạo - chúng tôi nhận diện được điều đó và sẽ không mắc bẫy. Đó là lý do chúng tôi luôn hành động dựa trên quan điểm này” - bà nói thêm.