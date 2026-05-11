Ông Trump bác đề xuất của Iran, chỉ trích Tehran vì 'cười nhạo' Mỹ 11/05/2026 05:29

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran “đùa giỡn” và cười nhạo Mỹ suốt nhiều thập niên, đồng thời bác đề xuất hòa bình mới nhất từ Tehran.

Ngày 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran "đùa giỡn" và cười nhạo nước Mỹ trong nhiều thập niên qua, song khẳng định sẽ sớm buộc Tehran phải chấm dứt hành động này, theo hãng tin Reuters.

"Iran đang đùa giỡn với Mỹ cùng phần còn lại của thế giới trong suốt 47 năm qua”" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Tehran đang "cười nhạo đất nước nay đã vĩ đại trở lại của chúng ta", đồng thời nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo "sẽ không thể cười nhạo được nữa".

Trong một bài đăng khác sau đó vài giờ, nhà lãnh đạo Mỹ bác đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người tự xưng là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích đề xuất đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Trump viết.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Trước đó, cũng trong ngày 10-5, hãng thông tấn IRNA dẫn một nguồn tin thân cận rằng Iran đã chính thức trình bày với các nhà trung gian hòa giải Pakistan phản hồi của Tehran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo phản hồi của Iran, giai đoạn đàm phán hiện tại chỉ tập trung vào việc ngừng bắn trong khu vực.

Phóng viên Kamal Hyder của kênh Al Jazeera tại Islamabad cho biết Pakistan đã xác nhận nhận được phản hồi từ Iran.

“Pakistan xác nhận rằng họ đã nhận được phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ. Giờ đây, điều quan trọng là phải xem khi nào sẽ thông báo cho Mỹ và sau đó xem phản ứng từ Washington” - phóng viên Hyder nói.

Đầu tuần này, Washington đã gửi cho Iran một đề xuất gồm 14 điểm, bao gồm yêu cầu Iran phải đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân và ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm. Iran cũng sẽ phải giao nộp khoảng 440 kg uranium đã được làm giàu đến 60%.

Đổi lại, Mỹ sẽ dần dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên Tehran, giải phóng hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Washington đã đưa ra “lằn ranh đỏ rất rõ ràng” trong đề xuất mới nhất gửi tới Iran.

“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng họ sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và không thể bắt nền kinh tế thế giới làm con tin” - ông Waltz phát biểu trên chương trình “Fox News Sunday” của đài Fox News, phát sóng ngày 10-5.