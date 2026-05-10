Vì sao có cảm giác lạnh sống lưng khi bước vào 'nhà ma', khoa học đã có lời giải? 10/05/2026 15:00

(PLO)- Với những người tin vào tâm linh, cảm giác bất an lạnh sống lưng khi bước vào các tòa nhà cũ thường bị coi là dấu hiệu của những vong hồn lảng vảng.

Cảm giác lạnh sống lưng, bất an khi bước vào những ngôi nhà cũ kỹ, hoang vắng từ lâu thường bị gắn với yếu tố tâm linh, thậm chí là “ma quỷ”.

Thế nhưng, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Frontiers in Behavioural Neuroscience lại đưa ra cách lý giải hoàn toàn khác: nguyên nhân có thể đến từ sóng hạ âm - một loại âm thanh vô hình mà con người không thể nghe thấy.

Sóng hạ âm là những dao động âm thanh có tần số rất thấp, nằm dưới ngưỡng nghe của tai người. Dù không thể cảm nhận trực tiếp bằng thính giác, chúng vẫn tồn tại trong môi trường, thường phát ra từ hệ thống đường ống cũ, lò hơi, quạt thông gió xuống cấp hoặc các công trình đã xuống cấp theo thời gian.

Chính những rung động “vô thanh” này, theo các nhà khoa học, có thể âm thầm tác động đến cơ thể và cảm xúc con người, tờ The Guardian đưa tin.

Trong các thí nghiệm được tiến hành với nhóm tình nguyện viên, các nhà nghiên cứu ghi nhận một điều đáng chú ý: dù không hề nhận ra sự xuất hiện của sóng hạ âm, người tham gia vẫn có sự thay đổi rõ rệt về tâm trạng. Họ dễ cáu gắt hơn, cảm thấy khó chịu hơn và nồng độ cortisol (hormone gây căng thẳng) cũng tăng lên.

Điều này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi vì sao con người lại có thể cảm thấy bất an trong những không gian cũ kỹ, tối tăm như các tòa nhà bỏ hoang hay “nhà ma” trong lời đồn.

Theo GS Rodney Schmaltz - nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về niềm tin vào các hiện tượng giả khoa học và siêu nhiên tại ĐH MacEwan (Canada), khi cơ thể bị những tín hiệu khó nhận biết như sóng hạ âm tác động, con người thường không có lời giải thích rõ ràng cho cảm giác khó chịu đó.

Trong bối cảnh thiếu ánh sáng, không gian u ám và tâm lý sẵn có về sự “ma ám”, não bộ rất dễ gán những cảm giác này cho yếu tố siêu nhiên.

Ông Schmaltz cho rằng với những người vốn tin vào tâm linh, trải nghiệm này càng dễ bị diễn giải thành dấu hiệu của “thế lực vô hình”. Trong khi đó, với người không tin, nó chỉ đơn giản là cảm giác ngột ngạt, khó chịu thường thấy ở các công trình cũ.

Trong nghiên cứu mới nhất, 36 tình nguyện viên được cho nghe nhiều loại âm nhạc khác nhau, từ êm dịu đến rùng rợn, trong khi thỉnh thoảng bị phát sóng hạ âm mà họ hoàn toàn không biết. Kết quả cho thấy mỗi khi sóng hạ âm xuất hiện, người tham gia đều có xu hướng cảm thấy khó chịu hơn, đánh giá âm nhạc tiêu cực hơn và các chỉ số sinh học liên quan căng thẳng cũng tăng lên.

Theo nhóm nghiên cứu, điều đáng chú ý là sóng hạ âm không tạo ra cảm giác sợ hãi trực tiếp, nhưng nó làm thay đổi trạng thái cảm xúc theo hướng tiêu cực, từ đó gián tiếp góp phần tạo nên cảm giác bất an. GS Schmaltz nhận định rằng con người không nghe thấy loại sóng này, nhưng cơ thể vẫn phản ứng, và phản ứng đó thường không dễ chịu.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng chưa thể xem sóng hạ âm là lời giải thích cho mọi hiện tượng bị gán mác “nhà ma”. Nó có vẻ như mới chỉ là lời giải cho “cảm giác có ma”, còn các hiện tượng như đồ vật tự di chuyển hay bóng ma,... vẫn còn cần thời gian đi tìm đáp án.