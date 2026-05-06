VIDEO: Đến robot cũng 'tử vong' vì... thuốc trừ sâu 06/05/2026 16:43

(PLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân hái rau dại, một công viên tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã vận hành robot tuần tra với những lời cảnh báo vô cùng hài hước.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một robot mặc áo phản quang, tay cầm loa phóng thanh, cần mẫn đi tuần tra trong một công viên ở tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc).

Cảnh tượng này nhanh chóng gây chú ý và mang lại nhiều tiếng cười cho cư dân mạng, theo tờ South China Morning Post.

Robot "lăn ra giả chết" khi cảnh báo độc từ thuốc trừ sâu. Nguồn: SIX TONE/Douyin

Trong đoạn video, robot liên tục phát thông báo: “Chúng tôi đã phun thuốc trừ sâu trong công viên. Thuốc có độc tính rất cao, đề nghị không lại gần!”

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), để tăng hiệu quả cảnh báo, robot đã “thêm thắt” một chi tiết hài hước rằng sâu bọ nếu ăn phải loại thuốc này sẽ chết ngay lập tức. Đáng chú ý, khi phát đến đoạn này, robot còn “lăn ra giả chết” ngay tại chỗ, khiến thông báo trở nên sinh động và thu hút sự chú ý hơn.

Đại diện ban quản lý công viên cho biết việc đưa robot vào hỗ trợ là giải pháp cần thiết trong bối cảnh khu vực đang vào mùa cao điểm người dân đi hái rau dại, đặc biệt là bồ công anh, do nhiều người tin rằng chúng giàu dinh dưỡng hơn rau trồng.

“Chúng tôi đã giao cho robot tên Mengzi (Mạnh Tử) vai trò như một ‘nhà quản lý hài hước’. Hy vọng cách làm này giúp mọi người nâng cao ý thức, cư xử văn minh và cùng bảo vệ môi trường sinh thái” - đại diện công viên chia sẻ.

Cách làm mang tính “răn đe mềm” này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Một người dùng bình luận hài hước: “Giao nhiệm vụ này cho robot là quá hợp lý. Ít nhất nó không biết ngượng hay bất lực khi bị các cô bác phớt lờ cảnh báo để tiếp tục hái rau".