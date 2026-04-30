Lạ lùng chuyện idol Nhật cung cấp dịch vụ ‘độc lạ’ cho fan 30/04/2026 13:24

(PLO)- Một idol Nhật gây tranh cãi khi cung cấp “dịch vụ ngửi nách” cho người hâm mộ, phơi bày góc khuất khắc nghiệt và áp lực của ngành thần tượng underground hiện nay.

Một nữ thần tượng (idol) hoạt động trong giới underground tại Nhật đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội khi cung cấp cho người hâm mộ một đặc quyền kỳ lạ: ngửi nách của cô.

Hari Matsumoto, nữ nghệ sĩ đến từ tỉnh Wakayama (đảo Honshu, Nhật), đã thu hút hơn 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội nhờ tính cách hoạt bát và phong thái gần gũi, theo tờ South China Morning Post.

Tại Nhật, các thần tượng underground thường biểu diễn ở những địa điểm có không gian nhỏ như nhà hát mini, phòng trà hoặc trung tâm thương mại và hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Một nhóm thần tượng underground tại Nhật. Ảnh: QQ.com

Khác với những thần tượng hạng A thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, tạp chí và các chiến dịch quảng cáo, nhóm nghệ sĩ này xây dựng cộng đồng người hâm mộ chủ yếu thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp và quá trình tương tác cá nhân với khán giả.

Gần đây, Matsumoto đã thay thế các hình thức giao lưu truyền thống như bắt tay hay ôm bằng "dịch vụ ngửi nách" trong các phần tương tác sau buổi diễn.

Matsumoto chưa lên tiếng giải thích lý do cô giới thiệu đặc quyền kỳ lạ này. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một chiêu trò nhằm tạo sự khác biệt giữa hàng ngàn thần tượng underground khác và củng cố lượng người hâm mộ của cô.

Động thái này đã vấp phải không ít sự chỉ trích.

Một cư dân mạng miêu tả dịch vụ này là “kinh tởm” và bình luận thêm: “Nên coi đây là một hình thức ‘giải trí người lớn giá rẻ’ thì đúng hơn là hoạt động của thần tượng”.

Trong khi đó, một ý kiến khác lại bày tỏ: “Tôi cảm thấy buồn cho Matsumoto. Ngành công nghiệp thần tượng underground thường cố ý hoặc vô thức dung túng cho những loại hành vi vốn không thể chấp nhận được ở các ngành nghề khác, chẳng hạn như phơi bày đời tư hoặc bán mùi hương cơ thể”.

Cuộc tranh cãi này đã phơi bày những thực tế khốc liệt của ngành công nghiệp thần tượng ngầm.

Theo SCMP, mức lương của của các idol hoạt động trong giới “underground” thường khá thấp. Trong khi một nhân viên văn phòng Nhật trung bình kiếm được khoảng 300.000 yen (tương đương 1.900 USD) mỗi tháng, các thần tượng underground thường chỉ thu về 120.000 yen hoặc ít hơn. Có thông tin cho rằng một số công ty quản lý thậm chí không trả lương cơ bản, tùy ý chậm lương hoặc sa thải thần tượng vì những lý do vô lý.

Nhiều năm cạnh tranh khốc liệt, cộng với áp lực phải duy trì tiêu chuẩn ngoại hình, chiều lòng người hâm mộ và đối phó nạn quấy rối, sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một cuộc khảo sát do công ty Tsugisute (Nhật) thực hiện trên 102 thần tượng cho thấy: Hơn một nửa trong số họ từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong quá trình làm nghề. Trong số những người tham gia khảo sát, 48% báo cáo về tình trạng bắt nạt nơi làm việc và 12% từng bị quấy rối tình dục.

Ngoài ra, các thần tượng underground thường bị áp đặt yêu cầu phải duy trì tình trạng độc thân, bởi việc tương tác thường xuyên và mang lại ảo tưởng cho người hâm mộ được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của họ.