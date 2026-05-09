Ukraine cạn kiệt nghiêm trọng tên lửa phòng không 09/05/2026 05:22

(PLO)- Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu tên lửa cho các hệ thống phòng không do các cuộc tấn công dữ dội của Nga và những khó khăn trong việc cung cấp vũ khí.

Ngày 8-5, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine - Đại tá Yuriy Ihnat cho biết rằng nước này đang thiếu hụt tên lửa phòng không sau chiến dịch tấn công mùa đông quy mô lớn của Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Hiện nay, các bệ phóng được giao cho một số đơn vị và khẩu đội chỉ còn một nửa số tên lửa. Họ chỉ có một số lượng tên lửa hạn chế nhưng vẫn phải duy trì hoạt động” - ông Ihnat nói.

Hệ thống phòng không Patriot được lắp đặt tại trung tâm quân sự của Ukraine ở sân bay Rzeszow-Jasionka phía đông nam Ba Lan. Ảnh: Sergei Gapon/AFP

Ukraine đã sử dụng các công nghệ nội địa để bắn hạ máy bay không người lái tầm xa của Nga, bao gồm máy bay không người lái đánh chặn, các đơn vị pháo di động và tác chiến điện tử. Nhưng đối với việc đánh chặn tên lửa, nước này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống phòng không nước ngoài.

Trong hơn 4 năm xung đột, Ukraine đã phải đối mặt sự chậm trễ và gián đoạn trong việc cung cấp hệ thống phòng không từ các đồng minh. Với việc các hệ thống này hiện cũng đang được sử dụng trong cuộc chiến Mỹ-Israel ở Iran, Ukraine đang chịu áp lực cung cấp ngày càng tăng.

Theo tờ Kyiv Post, Mỹ gần như ngừng hoàn toàn việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn bắt đầu từ tháng 2-2025 đã khiến các khẩu đội Patriot của Ukraine thiếu hụt đạn dược trầm trọng, và khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn bất kỳ tên lửa nào do Nga phóng vào Ukraine.

"Ngày nay, chúng tôi đang thiếu hụt tên lửa do một số vấn đề về nguồn cung" - ông Ihnat nói, thêm rằng Ukraine đã yêu cầu các đồng minh cung cấp từ 5 đến 10 tên lửa mỗi lần cho các hệ thống như NASAMS và IRIS-T.

Ông Yurii Ihnat nói thêm rằng bộ chỉ huy buộc phải phân bổ lại lực lượng và tên lửa hiện có giữa các khu vực để đảm bảo mức độ phòng vệ tối thiểu trên toàn quốc.

Đồng thời, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine nhấn mạnh rằng lực lượng này đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo trong việc vận hành các hệ thống phòng không hiện đại, máy bay không người lái đánh chặn và máy bay chiến đấu F-16.