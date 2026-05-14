Chiến sự Nga - Ukraine 14-5: Ukraine hứng đòn tập kích quy mô lớn nhất từ đầu chiến sự với gần 900 UAV, gần 100 người thương vong 14/05/2026 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tấn công 3 cơ sở năng lượng lớn của Nga trong đêm; Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine, hàng chục người thương vong.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc không kích quy mô lớn nhất từ đầu chiến sự.

Ukraine tấn công 3 cơ sở năng lượng lớn của Nga trong đêm

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Ukraine đã tập kích kho dầu Tamanneftegaz, nhà máy lọc dầu Yaroslavl và nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan trên lãnh thổ Nga trong đêm 12, rạng sáng 13-5, theo tờ Kyiv Independent.

Sáng 13-5, các video và hình ảnh được cho là ghi lại thiệt hại tại các cơ sở dầu khí của Nga, trong đó có những cột khói lớn bốc lên từ hiện trường, đã lan truyền trên mạng xã hội Nga.

Hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA ghi nhận một đám cháy tại cơ sở lưu trữ dầu tại kho Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar. Cơ sở này dùng để chuyển dầu và khí đốt từ các đường ống của Nga lên tàu chở dầu đi qua Biển Đen nhằm xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Xác nhận vụ tập kích, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Tamanneftegaz là một trong những kho dầu chủ chốt của Nga gần cảng Taman trên bờ Biển Đen. Theo tuyên bố, cơ sở này được sử dụng để trung chuyển dầu thô, dầu mazut, dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Bộ này cho biết nhà máy lọc dầu Yaroslavl cũng bị nhắm mục tiêu trong đợt tập kích ngày 13-5. Nhà máy này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực, đồng thời là “một mắt xích quan trọng trong việc bảo đảm hậu cần cho quân đội đối phương”, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Cơ quan này nói thêm rằng các phân xưởng lọc dầu sơ cấp tại cơ sở đã bị đánh trúng.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đòn tập kích của Ukraine vào Nhà máy Xử lý Khí đốt Astrakhan đã gây ra hỏa hoạn và đám cháy vẫn đang tiếp diễn. Nhà máy này thuộc tập đoàn Gazprom và nằm dọc sông Volga, không xa Biển Caspi.

Tuyên bố cho biết mức độ thiệt hại tại cả ba cơ sở hiện vẫn đang được đánh giá.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine, hàng chục người thương vong

Một khu công nghiệp ở TP Odessa, tỉnh Odessa trúng không kích ngày 13-5. Ảnh: TELEGRAM

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn nhằm vào hạ tầng trọng yếu và dân sự của Ukraine trong ngày 13-5.

Theo ông, Nga đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái (UAV) kể từ đầu ngày. Không quân Ukraine cho biết tổng cộng Nga đã sử dụng hơn 892 UAV, tính cả các đợt tấn công trong đêm trước đó. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại 710 UAV.

Ông Zelensky gọi đây là “một trong những cuộc tấn công quy mô lớn kéo dài nhất” kể từ đầu xung đột, đồng thời cảnh báo Nga có thể tiếp tục phóng tên lửa để làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine.

Các đợt tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Nhiều khu vực ở miền trung, miền tây và miền nam Ukraine ghi nhận các vụ nổ, hỏa hoạn và thiệt hại đối với nhà dân, cơ sở năng lượng, khí đốt và hạ tầng trọng yếu.

Tại các tỉnh Rivne, Volyn, Kharkiv, Kherson và Dnipropetrovsk báo cáo về nhiều người thương vong sau khi UAV và tên lửa Nga đánh trúng khu dân cư, phương tiện giao thông và cơ sở hạ tầng. Riêng tỉnh Dnipropetrovsk ghi nhận 8 người thiệt mạng.

Các thành phố ở miền tây Ukraine như Uzhhorod, Lviv và Ivano-Frankivsk cũng bị tập kích. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát, TP Uzhhorod ở sát biên giới với Slovakia và Hungary trở thành mục tiêu của Nga.

Ukraine cho biết hạ tầng đường sắt cũng bị tấn công mạnh với 23 vụ tập kích trong ngày, làm hư hại đầu máy, toa tàu, trạm điện và cầu đường sắt. Hai nhân viên đường sắt thiệt mạng.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, làn sóng UAV đầu tiên nhằm làm quá tải hệ thống phòng không, trước khi Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tấn công các mục tiêu trọng yếu như cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và các tòa nhà chính phủ.

. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-5 đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải cũng như các khu vực triển khai của Ukraine tại 147 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này nói rằng Ukraine đã tổn thất khoảng 1.060 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong ngày 13-5.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 572 UAV và 3 quả bom thông minh của Ukraine.

Hạ viện Mỹ xem xét bỏ phiếu dự luật viện trợ Ukraine 1,3 tỉ USD

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hạ viện Mỹ có thể xem xét một dự luật do đảng Dân chủ hậu thuẫn vào tháng 6 nhằm phân bổ 1,3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, tờ Politico ngày 13-5 dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo tờ báo, dự luật được ông Gregory Meeks - thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - trình lên cách đây hơn một năm. Dự luật đã giành được 218 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, cho phép đảng Dân chủ, hiện đang là phe đối lập tại quốc hội, đưa dự luật ra bỏ phiếu sớm nhất vào tháng 6.

Dự luật bao gồm gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỉ USD cho Ukraine và các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Theo trang Axios, ngay cả khi dự luật được Hạ viện thông qua, khả năng nhận được sự ủng hộ tại Thượng viện hoặc từ Nhà Trắng là không cao.