Chiến sự Nga-Ukraine 13-5: Kiev tập kích sâu 1.500 km vào lãnh thổ Nga; Moscow dội hỏa lực sau lệnh ngừng bắn 13/05/2026 08:25

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Kiev tập kích sâu 1.500 km vào lãnh thổ Nga; Moscow dội hỏa lực sau lệnh ngừng bắn; Nga cáo buộc EU kéo dài xung đột Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tấn công cơ sở công nghiệp khí đốt tại tỉnh Orenburg của Nga

Trong bài phát biểu tối 12-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở công nghiệp khí đốt tại tỉnh Orenburg (Nga).

Theo tờ Kyiv Independent, mục tiêu này nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

Ông Zelensky và phía quân đội Ukraine chưa nêu chi tiết tên cơ sở hay mức độ thiệt hại. Trước đó, vào khoảng giữa trưa 12-5 (giờ địa phương), các hình ảnh và video về việc lực lượng phòng không Nga đánh chặn UAV đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại cảnh được cho là vụ nổ tại Orenburg, Nga sau cuộc tấn công bằng UAV ngày 12-5. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Kênh truyền thông độc lập Astra của Nga cho biết một UAV đã bị hạ chỉ cách nhà máy sản xuất tên lửa hành trình và linh kiện máy bay Su, MiG (nhà máy Strela) khoảng 4 km.

Trong khi đó, kênh Telegram Supernova Plus của Ukraine đưa tin nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez - một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất vùng Nam Urals với công suất 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm - đã bị đánh trúng.

Thông tin về vụ việc, Tỉnh trưởng Orenburg - ông Evgeny Solntsev đăng trên Telegram cho biết: "Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 UAV trên bầu trời khu vực. Mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại một tòa nhà dân cư, một trường học và một nhà trẻ. Rất may không có thương vong về người".

Ukraine tuyên bố tiêu diệt hàng loạt mục tiêu tại Donetsk

Cùng ngày 12-5, sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày nhân dịp Ngày Chiến thắng (Nga) kết thúc, quân đội Ukraine tuyên bố đã đồng loạt tấn công các mục tiêu quân sự của Nga tại tỉnh Donetsk (khu vực hiện do Nga kiểm soát).

Ông Robert "Madyar" Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, thông tin trên Telegram rằng một máy đo độ cao vô tuyến PRV-16 Nadezhnost đã bị "phá huỷ thành công" gần làng Huselske.

Tại TP Donetsk (tỉnh Donetsk) một kho đạn dược và vũ khí chống tăng của Nga đã bị phá hủy. Ngoài ra, các đợt tấn công khác của Ukraine nhắm trúng một kho nhiên liệu, trạm radar và các khí tài chống tăng của phía Nga đóng tại Donetsk.

"Các hoạt động phòng không hậu lệnh ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn. Phi đội của Lực lượng Hệ thống Không người lái đang hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương" - ông Brovdi cho biết thêm.

Ở chiều ngược lại, theo phía Ukraine, các cuộc tấn công của Nga sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn đã khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 27 người bị thương trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, phía Nga đã phóng tổng cộng 216 UAV trong đêm 12-5. Lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn được 192 chiếc, song vẫn ghi nhận 25 điểm bị trúng hỏa lực tại 10 địa phương khác nhau.

Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt, cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 30.000 lần

Ngày 12-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Cơ quan này cho biết trong thời gian lệnh ngừng bắn được áp dụng, phía Ukraine đã vi phạm thỏa thuận tổng cộng 30.383 lần tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo hãng thông tấn TASS, toàn bộ các nhóm quân Nga tham gia chiến dịch đã tuân thủ nghiêm cơ chế ngừng bắn từ 0 giờ ngày 8-5 đến 0 giờ ngày 11-5 theo giờ Moscow. Trong thời gian này, các đơn vị Nga duy trì tại những vị trí và phòng tuyến đã kiểm soát trước đó.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, quân đội Nga tiếp tục triển khai các hoạt động tác chiến trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine vẫn sử dụng UAV và pháo binh để tập kích các vị trí của Nga bất chấp lệnh ngừng bắn.

Theo phía Nga, trong ngày qua, Ukraine đã tổ chức 5 đợt tấn công, bắn 859 quả đạn từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt, pháo binh và súng cối vào các vị trí của Nga.

Ngoài ra, phía Ukraine cũng thực hiện 5.825 vụ tập kích bằng UAV.

Trước các hoạt động này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành đáp trả tương xứng.

Các lực lượng Nga thực hiện phản pháo nhằm vào trận địa pháo phản lực phóng loạt, pháo binh và súng cối của đối phương, đồng thời tập kích nhiều sở chỉ huy và điểm phóng UAV.

Nga cáo buộc EU kéo dài xung đột Ukraine

Ngày 12-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng các tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU) dường như nhằm khôi phục hòa bình, nhưng trên thực tế khối này đang tìm mọi cách để kéo dài xung đột, theo TASS.

“Chúng tôi thấy rõ những hành động thực tế của EU. Về mặt ngôn từ, họ nói rằng mục tiêu là khôi phục hòa bình khi liên tục kêu gọi ngừng bắn và hòa bình. Nhưng trên thực tế, họ đang nỗ lực hết sức để kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt” - ông Grushko nhấn mạnh với các phóng viên.

Theo nhà ngoại giao Nga, điều này thể hiện qua lối diễn ngôn của các quan chức EU, cho rằng xung đột càng kéo dài thì “Nga sẽ càng bị cuốn vào vấn đề Ukraine và ít có khả năng tấn công các nước EU hơn”.

Phía EU chưa lên tiếng về thông tin trên.