Campuchia tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc 13/05/2026 06:39

(PLO)- Quốc hội Campuchia thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới, kéo dài thời gian phục vụ bắt buộc lên 2 năm và tăng chế tài đối với hành vi trốn nhập ngũ.

Ngày 12-5, Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua dự luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong động thái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và hiện đại hóa khung pháp lý liên quan chế độ quân dịch của nước này, tờ Khmer Times đưa tin.

Theo luật mới, công dân Campuchia trong độ tuổi từ 18 đến 25 sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tùy theo nhu cầu của quốc gia, với thời gian phục vụ bắt buộc là 2 năm. Những người hoàn thành huấn luyện quân sự sẽ tiếp tục thuộc lực lượng dự bị cho đến năm 45 tuổi.

Phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Campuchia - bà Khuon Sudary chủ trì ngày 12-5, với sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet cùng các quan chức cấp cao và nghị sĩ Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Trước đó, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet cho biết không phải tất cả thanh niên đủ 18 tuổi đều sẽ tự động bị gọi nhập ngũ. Theo ông, việc tuyển quân sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của nhà nước và trong một số trường hợp cụ thể có thể được quyết định thông qua hình thức bốc thăm.

Luật cũng quy định các hình phạt đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Người vi phạm có thể đối mặt tiền phạt và án tù từ 6 tháng đến 5 năm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Đầu tháng này, dự luật đã được Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công vụ và Biên giới của Quốc hội Campuchia xem xét, phối hợp với đoàn đại biểu chính phủ do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha dẫn đầu.

Các quan chức cho biết luật sửa đổi nhằm thay thế đạo luật ban hành năm 2006, vốn được đánh giá không còn phù hợp hoàn toàn với nhu cầu quốc phòng và an ninh hiện nay của Campuchia.

Chính phủ Campuchia cho biết khuôn khổ pháp lý mới được xây dựng nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thúc đẩy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ của nước này.