Chiến sự Nga - Ukraine 12-5: Súng nổ, thương vong ngày cuối lệnh ngừng bắn; Bộ trưởng quốc phòng Đức đến Ukraine 12/05/2026 07:10

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn; Ông Zelensky nói Ukraine đã chuyển danh sách tù binh chiến tranh cho Nga; Ukraine, Đức ký thỏa thuận quốc phòng.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong ngày 11-5 - ngày cuối cùng trong lệnh ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng.

Trong thời gian ngừng bắn, không xảy ra các đợt không kích quy mô lớn, dù Không quân Ukraine cho biết Nga vẫn phóng UAV và bắn một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ bán đảo Crimea.

Binh sĩ Nga trên tiền tuyến Ukraine. Ảnh: TASS

Các cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất cho dân thường được ghi nhận ở miền nam Ukraine. Tại tỉnh Kherson, Nga nhắm vào 12 khu dân cư, bao gồm thủ phủ của tỉnh là TP Kherson, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo chính quyền quân sự địa phương.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các đòn tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương ở quận Zaporizhzhia trong bối cảnh lực lượng Nga tiến hành 785 cuộc tấn công nhằm vào 36 khu dân cư, chính quyền quân sự địa phương cho biết.

Tỉnh trưởng Mykolaiv - ông Vitalii Kim nói rằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV Molniya của Nga đã tấn công 2 cộng đồng dân cư, làm bị thương một cặp vợ chồng cùng một nam thanh niên.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov nói rằng lực lượng Nga nhắm vào 8 khu dân cư, bao gồm thủ phủ Kharkiv, khiến 5 người bị thương.

Tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về các cuộc tấn công của Nga khiến 4 người bị thương ở các làng Oleksiievo-Druzhkivka, Kindrativka và thành phố Sloviansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 11-5 rằng trong 24 giờ qua, đã xảy ra 180 cuộc giao tranh trên nhiều khu vực tiền tuyến.

. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, kể từ ngày 8-5, toàn bộ các cụm quân Nga tiếp tục nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, duy trì tại các vị trí đã kiểm soát trước đó.

Tuy nhiên, bộ này nhấn mạnh lực lượng Nga đã đáp trả tương xứng các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía quân đội Ukraine, khai hỏa vào các trận địa pháo phản lực, pháo binh và súng cối, đồng thời tấn công các sở chỉ huy và điểm phóng UAV.

Theo đó, Ukraine đã mất khoảng 920 binh sĩ trong 24 giờ qua do các đòn đáp trả liên quan việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nga cáo buộc rằng trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện 12 đợt tấn công, tiến hành 767 cuộc pháo kích bằng pháo phản lực, pháo binh và súng cối, đồng thời thực hiện 6.905 cuộc tấn công bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Ukraine đã dùng 18 UAV - gồm 8 UAV cánh cố định và 10 UAV kiểu trực thăng - tấn công các cơ sở dân sự ở tỉnh Belgorod (Nga), khiến 2 dân thường bị thương và làm hư hại 3 ô tô, một cửa hàng, một tòa chung cư và hai ngôi nhà riêng.

Tổng cộng, lực lượng Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn 23.802 lần trong thời gian đình chiến, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky: Ukraine đã chuyển danh sách tù binh chiến tranh cho Nga

Ngày 11-5, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã chuyển danh sách tù binh chiến tranh cho Nga trong khuôn khổ một cuộc trao đổi tù binh dự kiến và mong Mỹ giúp bảo đảm thỏa thuận được thực hiện.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh còn nhiều bất định xung quanh cuộc trao đổi này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-5 khẳng định Kiev chưa gửi bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc trao đổi tù binh.

“Danh sách đã được chuyển đi, và chúng tôi kỳ vọng phía Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm thực hiện thỏa thuận này” - ông Zelensky nói.

Ukraine, Đức ký thỏa thuận quốc phòng

Ukraine và Đức đã ký một thỏa thuận tại Kiev ngày 11-5 nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và lên kế hoạch sản xuất UAV chung, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã ký thư bày tỏ ý định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ quốc phòng.

Lễ ký kết diễn ra cùng ngày ông Pistorius đến Kiev trong chuyến thăm không báo trước, tập trung vào việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thăm Ukraine ngày 11-5. Ảnh: X



“Hôm nay, Đức là quốc gia cung cấp hỗ trợ an ninh lớn nhất thế giới cho Ukraine, chiếm khoảng 1/3 tổng viện trợ dành cho đất nước chúng tôi” - ông Fedorov nói.

“Tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm kích đối với chất lượng của sự hỗ trợ này và sự trợ giúp trong những lĩnh vực then chốt của quốc phòng chúng tôi, trước hết là phòng không” - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.

Đức và Ukraine cũng có kế hoạch cùng phát triển các loại UAV với nhiều tầm hoạt động khác nhau, bao gồm cả những hệ thống có khả năng bay tới 1.500 km.

Ông Pistorius cho rằng đối với Ukraine, “việc phát triển UAV tầm xa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để đáp trả cơ sở hạ tầng quân sự của Nga”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng nhấn mạnh việc Ukraine sử dụng rộng rãi các UAV có khả năng áp đảo hệ thống phòng không đối phương - năng lực mà “NATO cũng đang tích cực nghiên cứu”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-5, ông Zelensky cho biết hiện có 20 quốc gia đang hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực sản xuất UAV.

“Do sự gây hấn của Nga, quy mô giết chóc đã gia tăng và các mối đe dọa trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt là mọi thứ liên quan UAV. Nhiều đối tác hiểu điều này: hiện đã có 20 quốc gia đang làm việc với Ukraine ở các cấp độ khác nhau để chúng tôi có thể đạt được các thỏa thuận về UAV với họ” - ông Zelensky nói.

“Với một số nước, các thỏa thuận chính trị đã được thống nhất, các hợp đồng với nhà sản xuất sẽ được ký tiếp theo, và chuyên môn quân sự của chúng tôi đã mang lại kết quả. Với các nước khác, chúng tôi sẽ sớm ký các thỏa thuận chính trị” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.