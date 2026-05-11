Ông Netanyahu họp khẩn an ninh sau phản hồi của Iran; Tehran lên tiếng tin rò rỉ dầu ở đảo Kharg 11/05/2026 21:05

(PLO)- Ông Netanyahu triệu tập họp an ninh khẩn sau phản hồi của Iran; Iran cảnh báo Anh, Pháp liên quan Hormuz, lên tiếng tin rò rỉ dầu ở đảo Kharg; Hezbollah tung video UAV tập kích hệ thống 'Vòm Sắt' của Israel; Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt doanh nghiệp vệ tinh liên quan Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Netanyahu triệu tập họp an ninh sau phản hồi của Iran

Chiều 11-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chủ trì một cuộc họp an ninh tại văn phòng ở Jerusalem, tờ The Times of Israel dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Washington đưa ra.

Cuộc họp cũng diễn ra trước thềm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon tại Washington vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng.

Iran cảnh báo Anh, Pháp liên quan Hormuz, lên tiếng tin rò rỉ dầu ở đảo Kharg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei ngày 11-5 cho biết Tehran chỉ yêu cầu các “quyền lợi chính đáng” trong đề xuất hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, nước đang đóng vai trò trung gian giữa hai bên, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei cho biết các yêu cầu của Iran gồm chấm dứt xung đột ở Tây Á, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với hoạt động vận tải biển Iran, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và khôi phục ổn định khu vực.

“Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền lợi chính đáng của người dân Iran” - ông Baghaei nói.

Theo ông Baghaei, đề xuất của Tehran là “hợp lý và có trách nhiệm”, nhằm bảo vệ lợi ích của Iran cũng như an ninh khu vực và toàn cầu.

Ông Baghaei cho biết các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân sẽ được thảo luận sau, do ưu tiên hiện nay của Tehran là chấm dứt xung đột.

Trước đó, Tổng thống Trump gọi các điều kiện của Iran để kết thúc chiến sự là “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Đáp lại phát ngôn này của ông Trump, ông Baghaei cáo buộc Washington đang theo đuổi những “yêu sách phi lý” dưới ảnh hưởng của Israel.

Bình luận về thông tin một số nước châu Âu như Pháp và Anh triển khai tàu chiến để bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, ông Baghaei cảnh báo các thế lực bên ngoài không nên can dự vào khu vực.

“Mọi sự can thiệp vào các vấn đề tại eo biển Hormuz và Tây Á sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp” - ông nói.

Liên quan thông tin Iran xả dầu ra biển do các kho chứa đã đầy, ông Baghaei bác bỏ các báo cáo của truyền thông phương Tây, gọi đây là “hoàn toàn bịa đặt”.

Ông cũng phủ nhận thông tin về một vệt dầu loang gần đảo Kharg của Iran.

Tuy nhiên, công ty phân tích rủi ro hàng hải Windward có trụ sở tại London cho biết hình ảnh vệ tinh đã phát hiện một vụ tràn dầu gần đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Iran. Tờ The New York Times ngày 8-5 cũng dẫn hình ảnh vệ tinh về thông tin tương tự.

Hezbollah tung video UAV tập kích hệ thống “Vòm Sắt” của Israel

Lực lượng Hezbollah ngày 11-5 công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công một trận địa phòng không Vòm Sắt ở miền bắc Israel.

Đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Hezbollah.

Theo đài CNN, đoạn video quay từ UAV cho thấy thiết bị bay thấp qua khu vực nông thôn trước khi lao thẳng vào một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel.

Trận địa này được che chắn bằng rào chắn bê tông, song UAV tiếp cận từ phía không được bảo vệ. Video kết thúc ngay khi UAV dường như đâm trúng mục tiêu.

Theo CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết vụ tấn công khiến một binh sĩ bị thương nặng và một người khác bị thương ở mức trung bình. Tuy nhiên, IDF khẳng định vụ việc “không ảnh hưởng khả năng vận hành hay đánh chặn của hệ thống”.

Video của Hezbollah cũng bao gồm cảnh quay ngày hôm sau, khi một UAV khác bay tới và phát nổ gần một nhóm binh sĩ Israel. Trước đó, Tel Aviv xác nhận nhiều binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Hezbollah hôm 9-5.

Trong nhiều năm, hệ thống phòng không “Vòm Sắt” của Israel được đánh giá có hiệu quả cao trong việc đánh chặn rocket tầm ngắn và đạn cối từ các lực lượng Hamas và Hezbollah.

Tuy nhiên, hệ thống này được cho là dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa bay thấp ngoài tầm radar, đặc biệt là các UAV mang chất nổ mà Hezbollah ngày càng sử dụng nhiều hơn.

Một số UAV của Hezbollah còn được cho là sử dụng cáp quang để điều khiển nhằm tránh bị gây nhiễu hoặc can thiệp điện tử.

Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt doanh nghiệp vệ tinh liên quan Iran

Ngày 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào ba công ty vệ tinh Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ hoạt động quân sự của Iran.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9-5 áp đặt trừng phạt đối với ba công ty có trụ sở tại Trung Quốc, cáo buộc các doanh nghiệp này cung cấp hình ảnh vệ tinh hỗ trợ Iran thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.

Đáp lại, ông Quách khẳng định Trung Quốc “kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Ông Quách cho biết chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp nước này hoạt động tuân thủ pháp luật và sẽ “kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của doanh nghiệp Trung Quốc.

Liên quan tình hình Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hiện nay là ngăn xung đột tái bùng phát, thay vì “lợi dụng tình hình để công kích các nước khác”.

Ở diễn biến liên quan, theo hãng tin Al Jazeera, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết Tehran sẵn sàng ủng hộ đề xuất hòa bình 4 điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Ông Fazli nhấn mạnh sự ủng hộ của Iran đối với kế hoạch này nhằm hướng tới “an ninh lâu dài và phát triển chung tại khu vực Vịnh Ba Tư”, vấn đề cũng được đề cập trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước.

Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất gồm 4 điểm nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.

Theo đó, Trung Quốc nhấn mạnh 4 nguyên tắc gồm: duy trì chung sống hòa bình; tôn trọng chủ quyền quốc gia; bảo vệ luật pháp quốc tế; và cân bằng giữa phát triển với an ninh.