Pháp phát hiện ca nghi nhiễm virus Hanta trên chuyến bay hồi hương từ tàu MV Hondius 11/05/2026 09:50

(PLO)- Pháp ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta trên chuyến bay hồi hương từ tàu MV Hondius, trong khi công tác sơ tán hiện đã hồi hương được 94 hành khách.

Ngày 10-5, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia thông báo rằng chiến dịch sơ tán những người trên tàu du lịch MV Hondius đã đưa thành công 94 hành khách thuộc 19 quốc tịch về nước, trong bối cảnh con tàu đối mặt ổ dịch Hanta virus.

Tàu MV Hondius hiện đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife (Tây Ban Nha).

Theo hãng tin AFP, các chuyến bay hồi hương đã được triển khai, đưa công dân nhiều nước như Bỉ, Hy Lạp, Đức, Guatemala, Argentina, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ về nước.

Theo quan sát của phóng viên AFP trong ngày 10-5, các hành khách mặc đồ bảo hộ y tế màu xanh đã bắt đầu rời khỏi con tàu mang cờ Hà Lan, chuyển sang các xuồng nhỏ để tiến vào cảng công nghiệp Granadilla trên đảo Tenerife.

Hành khách quốc tịch Hà Lan và những người được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius, rời máy bay sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Eindhoven (sân bay quốc tế Eindhoven, Hà Lan) ngày 10-5. Ảnh: Rob Engelaar/AFP

Sau đó, những người sơ tán lên xe buýt của quân đội Tây Ban Nha và di chuyển theo đoàn đến sân bay Tenerife South. Trên xe buýt đều có lắp đặt vách ngăn bảo vệ cách ly tài xế với hành khách. Toàn bộ người sơ tán được thay trang thiết bị bảo hộ mới trước khi lên các chuyến bay hồi hương.

Cùng ngày 10-5, Thủ tướng Pháp - ông Sebastien Lecornu cho biết 1 trong 5 công dân Pháp được hồi hương từ tàu du lịch MV Hondius đã xuất hiện triệu chứng nhiễm Hantavirus ngay trên chuyến bay về nước.

Ông Lecornu cho biết toàn bộ 5 hành khách này đã được đưa vào diện cách ly nghiêm ngặt ngay sau khi hạ cánh, đồng thời được theo dõi y tế, xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe đầy đủ.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp thông báo sẽ ban hành sắc lệnh về các biện pháp cách ly phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát biểu tại Geneva cho biết tổ chức này khuyến nghị thời gian cách ly là 42 ngày kèm theo "giám sát chủ động", bao gồm việc kiểm tra hàng ngày các triệu chứng như sốt.

Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu cho Hantavirus. Đây là loại bệnh lưu hành đặc hữu tại Argentina, cũng chính là nơi con tàu khởi hành hồi tháng 4.

Tuy nhiên, giới chức y tế nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu là ở mức thấp, đồng thời bác bỏ những so sánh với đại dịch COVID-19.