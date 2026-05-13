Cựu chánh văn phòng của ông Zelensky ra tòa, bác cáo buộc tham nhũng 13/05/2026 05:41

(PLO)- Ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, gọi các cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông là “vô căn cứ”.

Ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng là “vô căn cứ” sau phiên tòa ngày 12-5, theo hãng tin AFP.

Ông Yermak từng là trợ lý thân cận nhất của Zelensky. Vị chánh văn phòng này từ chức vào tháng 11-2025 sau khi các điều tra viên khám xét nhà riêng của ông trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

“Cáo buộc nhằm vào tôi là vô căn cứ” - ông Yermak viết trên Telegram sau phiên tòa, đề cập văn bản tố tụng chính thức của Ukraine dùng để thông báo một người bị nghi ngờ phạm tội.

“Là một luật sư với hơn 30 năm kinh nghiệm, tôi luôn hành xử dựa trên pháp luật. Và giờ đây, tôi cũng sẽ bảo vệ quyền lợi, danh dự và uy tín của mình theo cách đó” - ông nói thêm.

Ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Các công tố viên nghi ngờ ông Yermak đã chuyển khoảng 10 triệu USD trong khuôn khổ một nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó còn có cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và ông Timur Mindich, cựu cộng sự kinh doanh của ông Zelensky.

“Những người sử dụng số tiền bị nghi có nguồn gốc phạm pháp để xây dựng các công trình trong khu nghỉ dưỡng ‘Dynasty’ còn lên kế hoạch tìm cách hợp thức hóa khối tài sản này” - một công tố viên phát biểu tại tòa.

Ông Yermak phủ nhận các cáo buộc.

“Tôi chỉ sở hữu một căn hộ và một chiếc ô tô” - ông nói với các phóng viên trong giờ giải lao của phiên tòa.

Chỉ hơn một giờ trước phiên tòa, các điều tra viên chống tham nhũng và công tố viên đã tổ chức một cuộc họp báo bất ngờ để bảo vệ cuộc điều tra của họ.

“Mỗi khi chúng tôi bước tới giai đoạn thông báo cáo buộc đối với nghi phạm, chúng tôi đều tin tưởng rằng đã thu thập đủ bằng chứng để bảo đảm các cáo buộc có thể đứng vững trước tòa” - ông Semen Kryvonos, người đứng đầu Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), cho biết.

Ông Yermak đã từ chức năm ngoái giữa lúc diễn ra cuộc điều tra mang mật danh “Chiến dịch Midas” về một đường dây tham nhũng quy mô lớn mà NABU cho biết có liên quan các quan chức cấp cao trong chính phủ.

Mùa hè năm ngoái, chính phủ Ukraine đã tìm cách tước bỏ tính độc lập của NABU và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO).

Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối chính phủ hiếm hoi trong thời chiến, đồng thời buộc Tổng thống Zelensky phải đảo ngược quyết định sau khi vấp phải chỉ trích từ Liên minh châu Âu (EU).