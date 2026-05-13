Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ‘mạnh nhất thế giới’ Sarmat 13/05/2026 06:12

(PLO)- Quân đội Nga cho biết đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến Sarmat mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”.

Ngày 12-5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - Tướng Sergey Karakaev đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến Sarmat, theo đài RT.

Ông Karakaev cho biết sự phát triển này sẽ cho phép quân đội Nga trang bị hệ thống vũ khí mới cho trung đoàn tên lửa đầu tiên vào cuối năm nay.

Tên lửa Sarmat sử dụng nhiên liệu lỏng, được thiết kế để thay thế tên lửa đặt trong hầm phóng mạnh nhất thế giới hiện nay RS-20V Voevoda (SS-18 Satan theo phân loại của NATO).

Theo Tướng Karakaev, hệ thống tên lửa mới đã thể hiện khả năng vượt trội so với các hệ thống tên lửa trước đó về tầm bắn và tải trọng.

Video Nga thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat ngày 12-5. Nguồn: RT

Theo các báo cáo, tên lửa Sarmat tương thích với phương tiện lượn siêu thanh được sử dụng trong một hệ thống tên lửa khác của Nga có tên là Avangard. Loại này có thể tiếp cận mục tiêu trong khí quyển với tốc độ cao trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM).

Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga về cuộc thử nghiệm thành công, gọi Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”, và lưu ý rằng tên lửa mới sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu vào cuối năm nay.

Theo ông Putin, tên lửa Sarmat có khả năng mang tải trọng lớn gấp 4 lần so với bất kỳ tên lửa nào của phương Tây. Nó cũng có tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác gấp đôi so với các tên lửa trước.

Ông Putin cho biết Moscow đã khởi động chương trình phát triển tên lửa tập trung vào việc vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) vào năm 2002.

“Chúng tôi buộc phải suy nghĩ về việc đảm bảo an ninh chiến lược trong thực tế mới” - tổng thống Nga, thêm rằng các hành động của Moscow nhằm mục đích “bảo toàn cán cân quyền lực chiến lược”.

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết 2 hệ thống vũ khí tiên tiến cũng đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng gồm tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik và máy bay không người lái dưới nước Poseidon. Cả hai đều được trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS rằng Nga đã gửi các thông báo cần thiết cho Mỹ và các nước khác về việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Theo các thỏa thuận quốc tế, khi tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng, thông báo sẽ được gửi đến các quốc gia khác thông qua Trung tâm Quốc gia về Giảm thiểu Rủi ro Hạt nhân nhằm tránh căng thẳng không đáng có. Trung tâm này hoạt động ở chế độ tự động.