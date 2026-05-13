Đặc phái viên Điện Kremlin: Châu Âu rồi sẽ phải đối thoại với Nga 13/05/2026 05:44

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng nguy cơ khủng hoảng năng lượng sẽ khiến châu Âu phải nối lại đối thoại với Nga.

Ngày 12-5, Đặc phái viên đầu tư của Điện Kremlin kiêm nhà đàm phán cấp cao của Nga về xung đột Ukraine - ông Kirill Dmitriev cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đang đến gần sẽ buộc các nước châu Âu vốn ủng hộ Kiev phải nối lại đàm phán với Nga, đài RT đưa tin.

“Tổng thống Phần Lan [Alexander] Stubb cho rằng đã đến lúc bắt đầu đối thoại với Nga. Làn sóng khủng hoảng năng lượng sắp tràn qua EU và Anh sẽ khiến điều đó trở thành tất yếu” - ông Dmitriev viết mạng xã hội X.

Ông Dmitriev đưa ra bình luận trên nhằm phản hồi một phát biểu của ông Stubb trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo Corriere della Sera của Ý ngày 11-5.

Đặc phái viên đầu tư của Điện Kremlin kiêm nhà đàm phán cấp cao của Nga về xung đột Ukraine - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

“Đúng vậy, đã đến lúc bắt đầu đối thoại với Nga. Nếu chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine không phù hợp với lợi ích của châu Âu, như những gì đang diễn ra, thì chúng tôi phải trực tiếp tham gia” - ông Stubb nói.

Liên minh châu Âu (EU) và Anh phần lớn đã đóng băng quan hệ với Moscow sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Dù Điện Kremlin xác nhận các đặc phái viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cử đã tới Nga hồi tháng 2, nhưng các cuộc trao đổi không đạt kết quả đáng kể.

Thời gian gần đây, nhiều nước châu Âu ủng hộ Kiev ngày càng công khai đề cập nhu cầu tái đối thoại với Moscow, trong bối cảnh lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-5 cho rằng còn quá sớm để nói về khả năng nối lại đàm phán, chừng nào chưa có một “quyết định chính trị” rõ ràng nhằm khôi phục đối thoại.